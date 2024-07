Ilana Casoy indica livros ‘true crime’ preferidos; veja biblioteca da autora de ‘Bom Dia, Verônica’

Entrar na biblioteca da casa de Ilana Casoy é como entrar na cena de um crime. Não só um. Vários. Criminóloga e escritora, ela se especializou no gênero true crime e produziu obras - livros e audiovisuais - sobre os casos Suzane von Richthofen e Isabela Nardoni, entre os exemplos mais famosos. Mas a vasta coleção de livros de Ilana também se estende pela fantasia, política, religião e literatura.

“Tudo que está aqui, eu li”, ela garante. Mas também ressalta que não se prende a qualquer leitura.

Eu vou até a página 100, aí eu largo ou não. Porque, às vezes, a história demora a engatar, é preciso contextualizar e tal. Mas se eu não gostar do livro, não sou do tipo que se obriga a ir até o fim. Que tipo de castigo é esse? Eu largo mesmo. Ilana Casoy

Os favoritos de Ilana

PUBLICIDADE Ao falar das referências, a escritora paulistana logo busca o exemplar mais antigo de Mindhunter: O Primeiro Caçador de Serial Killers Americano, de John Douglas e Mark Olshaker, que tem em seu acervo. É um pocket da primeira edição, de capa amarela, comprado nos Estados Unidos. “Foi uma Bíblia para mim”, diz Ilana. A obra, que traz os bastidores de casos do FBI, virou série da Netflix, de duas temporadas, em 2019. “Eu já conhecia tanto a história [de Mindhunter], que quando fui assistir à adaptação da Netflix, eu dormi”, ela confessa.

Para Ilana, as plataformas de streaming estão descobrindo livros antigos. Ainda sobre os ‘queridinhos’ de sua estante, ela destaca Xógum: A Gloriosa Saga do Japão, que também ganhou uma adaptação recente, disponível no Disney+. A escritora tem uma rara edição em português, com quase 600 páginas, publicada em 1975.

Biblioteca de Ilana Casoy, na casa da escritora, na zona sul de São Paulo Foto: Léo Souza/Estadão

Outras leituras que estão entre as favoritas de Ilana são:

1. Igbadu a Cabaça da Existência: Mitos Nagôs Revelados, de Adilson de Oxalá (2006)

Publicidade

“É um livro que me trouxe um entendimento incrível, que fala sobre como foram criados os destinos, e que quase ninguém conhece”, destaca Ilana. A obra ressalta a origem ao culto dos orixás, presente em religiões de matriz africana.

2. Eram os Deuses Astronautas?, de Erich von Däniken (1968)

No livro, o autor suíço defende a existência de seres inteligentes em outras partes do universo e o conhecimento que eles podem ter trazido à Terra, a partir de achados arqueológicos. “Maravilhoso”, resume Ilana.

3. Dicionário dos Demônios, de Michelle Belanger (2020)

PUBLICIDADE Acredite: este é um livro que Ilana usa como ‘objeto de estudo’. “É importante porque já houve casos de assassinos que nominaram seus demônios para mim. E eu preciso saber do que eles estão falando, que tipo de demônio ele acredita que é o responsável por aquela ação que ele cometeu”, explica a escritora. “Demônio tem costas bem largas, cabe tudo.” Ficção vs. realidade “O que eu mais gosto na ficção é como posso modificar a história, colocar uma prova no local do crime. É um jogo de imaginação. No true crime, é o processo que comanda, você tem que ter cuidado com boatos, com a mídia, com as fontes”, explica a autora. Formada em administração, Ilana já escrevia alguns roteiros para vídeos institucionais antes de mergulhar de cabeça no mundo do crime. “Decidi parar e pensar mesmo sobre escrever um assunto que eu gostasse. E eu gostava muito de crime policial, mistério, suspense, thrillers, casos reais.”

Publicidade

Ilana começou carreira de escritora nos anos 2000 e se tornou uma referência na área criminal Foto: Léo Souza/Estadão

O início da carreira de escritora concentrou seus esforços em traduzir ao público brasileiro casos de assassinos em série já conhecidos no exterior, como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer e Andrei Chikatilo. Sua primeira publicação, Serial Killers: Louco ou Cruel?, de 2008, traz o perfil de 16 criminosos.

Depois, em O Quinto Mandamento (2009), Ilana se debruça sobre o caso Suzane Von Richthofen, do qual participou de reproduções assistidas e análises forenses do crime. E em Made in Brazil (2010), uma nova coletânea sobre maníacos, desta vez da cena nacional, como Pedro Rodrigues Filho, o Pedrinho Matador, Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, e Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho. Todos os três entrevistados pessoalmente por Ilana.

Bom Dia Verônica Foto: Dark Side Books e Netflix

Com os nomes revelados, o texto se transpôs às telas em 2020. A Netflix lançou uma adaptação da obra, com Tainá Müller no papel da policial Verônica Torres, protagonista da criação de Ilana e Montes. O sucesso levou à renovação para segunda temporada, lançada em 2022, e a uma terceira, com três episódios, divulgada neste ano.

Publicidade

Na estante, Ilana guarda com orgulho edições de Bom Dia, Verônica em diferentes idiomas aos quais a obra foi traduzida. Do alemão Tot Ist Sie Dein ao francês Bonjour, Verônica.

True crimes brasileiros: o que ler?

Apesar do ‘boom’ do true crime em produtos audiovisuais, Ilana Casoy crê que ainda falta valorização do gênero nas livrarias do País.

“Já vi meus livros em seções de antropologia, sociologia, psiquiatria. É sempre um mistério onde vão colocar.” Ilana Casoy

Em contraposição, nos Estados Unidos, desde a década de 1990, já existem subdivisões específicas para livros nesta linha.

O Brasil já produziu e produz uma série de obras sobre crimes, sejam reais ou ficcionais, das quais Ilana destaca algumas leituras interessantes: