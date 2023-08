Já pensou ler um romance sobre hóquei no gelo? Pois eles existem, fazem sucesso e até causam briga

THE NEW YORK TIMES | O nicho de romances românticos sobre hóquei vem ganhando muita atenção desde que a esposa de um jogador da NHL criticou fãs de livros que, segundo ela, fizeram comentários e vídeos nas redes sociais sobre seu marido que eram “predatórios e invasivos”.

Aqui está o que aconteceu quando os mundos dos esportes profissionais, dos romances e do TikTok colidiram.

Primeiro, havia o BookTok

No TikTok, as pessoas compartilham recomendações e resenhas de livros sob a hashtag #BookTok, e a comunidade se tornou uma força poderosa na indústria editorial: mais de 100 autores com muitos seguidores no BookTok geraram US$ 760 milhões em vendas em 2022, um aumento de 60% em relação a 2021, segundo a Circana BookScan, que monitora as vendas de títulos.

O romance romântico constitui boa parte do universo BookTok, assim como seu popular subgênero, o romance de hóquei, que se enquadra na categoria mais ampla de romance esportivo.

Entre os sucessos mais recentes se encontra, Scoreless Game, de Anna Zabo e L.A. Witt, uma história de amor entre dois amigos de longa data que são jogadores do fictício Pittsburgh Griffins. Já em Overnight Sensation, de Sarina Bowen, uma estagiária do fictício Brooklyn Bruisers vai morar com um jogador depois de deixar o condomínio onde mora com o pai, um dirigente da liga de hóquei.

Capas de "Scoreless Game', de Anna Zabo e L.A. Witt, e 'Overnight Sensation', de Sarina Bowen, fenômenos do gênero romance de hóquei Foto: Amazon

O sucesso desses livros foi apontado como responsável pelo aumento do interesse de leitores pelo hóquei no gelo, e algumas equipes profissionais e universitárias abraçaram esse novo público.

Na Austrália, onde o hóquei no gelo não é particularmente popular, as equipes profissionais atribuíram ao BookTok o aumento da torcida nos jogos.

Sarah Bricknall, gerente de eventos e mídia do Melbourne Mustangs, disse ao The Hills Shire Times, um jornal de Sydney, que algo entre quinze e trinta fãs do BookTok estiveram em todos os jogos em casa desde que o time entrou no TikTok em maio.

Como as coisas deram errado?

Na internet, as linhas entre jogadores fictícios e reais às vezes se confundem, especialmente quando as equipes usam o BookTok para se promover.

Um vídeo postado – e já retirado – na conta oficial do Seattle Kraken no TikTok mostrava Alex Wennberg, um pivô da equipe, andando por um corredor vestido de terno, com a legenda: “Quando você de repente vira uma conta do BookTok e agora só consegue postar isso”.

Outras postagens de fãs de romances românticos no BookTok falavam sobre jogadores específicos como modelos de jogadores fictícios e muito adorados ou mostravam imagens de jogos sobrepostas com citações de romances de hóquei. Uma parte dessas postagens era sexualmente explícita e algumas pessoas chegaram a postar comentários explícitos nas contas pessoais de jogadores nas redes sociais.

Emily Rath, autora de Pucking Around, romance best-seller na Amazon, disse no TikTok que alguns fãs levantaram preocupações sobre o comportamento impróprio dirigido aos jogadores este ano.

“Os verdadeiros leitores de romance de hóquei já passaram por isso”, disse Rath no TikTok. “Vimos tudo se desenrolar em abril, tocamos os alarmes, pedimos que parassem”.

O conflito chegou ao auge quando a esposa de um jogador da NHL entrou na história

O assunto começou a chamar a atenção de fora do mundo dos romances românticos em julho, quando Felicia Wennberg, esposa de Alex Wennberg, disse que algumas postagens sobre o marido haviam ido longe demais.

Felicia Wennberg disse nos stories do Instagram que, embora inicialmente tenha brincado sobre alguns dos vídeos e comentários, desde então eles “cruzaram a linha do que significa gostar de alguém e daquilo que na verdade soa bastante predatório e invasivo”.

Sua declaração explicava o que ela considerava aceitável, como comentários positivos sobre a aparência do marido, e o que ela não considerava aceitável, como gritar para os jogadores nos jogos “krak my back” [algo como “me pega de jeito”, em tradução livre, fazendo um jogo de palavras com o nome do time]. Ela pediu às pessoas que “pensassem duas vezes” sobre suas postagens.

Em resposta, sua conta do Instagram foi inundada com mensagens de ódio. Alex Wennberg então publicou uma nota nas redes sociais sobre os “comentários vis”.

“Todos nós podemos aceitar piadas e comentários engraçados, mas, quando isso se torna pessoal e algo maior que afeta nossa família, precisamos dizer que já basta”, escreveu ele. “Chega de assédio sexual e abusos contra o nosso relacionamento”.

Desde então, o Kraken removeu suas postagens de BookTok no TikTok.

Atletas jogam hóquei na Capital One Arena, em Washington, EUA Foto: Unsplash/Alex Korolkoff

Como os perfis de TikTok reagiram?

As postagens sexualmente explícitas foram feitas por uma pequena parte da comunidade BookTok.

Uma das criadoras, Kierra Lewis, tinha feito um vídeo que Felicia Wennberg citou como exemplo de comportamento impróprio, e desde então Lewis postou vários vídeos respondendo à situação.

Lewis, que tem 1,1 milhão de seguidores no TikTok, fora levada para um jogo do Kraken este ano depois de postar vídeos com comentários explícitos sobre jogadores da NHL, entre eles Alex Wennberg.

Ela disse que tinha enviado uma mensagem privada para Felicia Wennberg no Instagram para pedir desculpas. Lewis disse que a conta do Kraken no TikTok parou de segui-la, deixando-a “confusa e chateada”.

Fãs de romances de hóquei ultrapassam linha entre ficção e realidade e geram preocupação com episódios de assédio sexual Foto: Unsplash/Klim Musalimov

Em seus vídeos respondendo à polêmica, Lewis expressou frustração com a equipe, por recuar depois de a ter incentivado, e com Wennberg, por usar uma de suas postagens como exemplo. Ela defendeu seus vídeos dizendo que o TikTok é para “entretenimento”.

Lewis não respondeu a um pedido de comentário.

O Kraken disse em comunicado que originalmente entrara no BookTok para se conectar com novos públicos, mas que essa situação era um lembrete de como “podem surgir consequências não intencionais”.

“É decepcionante que uma pequena porcentagem de comentaristas online ultrapasse os limites”, disse o comunicado. “Consideramos este um momento de aprendizado para a organização e tomamos as devidas providências.”

Este artigo foi originalmente publicado no New York Times.

/ TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU