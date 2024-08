Prêmio Jabuti Acadêmico: Veja lista de vencedores, com livros sobre Paulo Freire, antropoceno e mais

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) revelou os vencedores da primeira edição do Prêmio Jabuti Acadêmico em cerimônia realizada na noite de terça-feira, 6, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Veja a lista completa abaixo.

Ao todo, são 29 categorias dedicadas a diferentes áreas científicas, técnicas e profissionais e divididas em dois eixos: Ciência e Cultura e Prêmios Especiais. Cada vencedor levou R$ 5 mil para casa, além da estatueta da premiação.

Cerimônia da 1ª edição do Prêmio Jabuti Acadêmico ocorreu na terça-feira, 6 de agosto, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Foto: Maria Comuniqueira

Em comunicado à imprensa. Sevani Matos, presidente da CBL, disse que o prêmio, criado em 2024, "não só celebra a excelência acadêmica, mas também fortalece nosso papel fundamental na difusão do conhecimento e na promoção da cultura." "Esta noite foi uma celebração da produção científica, técnica e profissional brasileira. O prêmio foi uma grata surpresa para nós e também para o mercado, que, mesmo em sua primeira realização, obteve 1.953 obras inscritas. É um sucesso!", completou Marcelo Knobel, curador do prêmio.

Além do anúncio dos vencedores, a cerimônia homenageou a professora Silvia Pimentel como a Personalidade Acadêmica de 2024. Aos 84 anos, ela é professora, advogada e ativista reconhecida internacionalmente pela sua contribuição na luta e nos estudos sobre igualdade de gênero.

Já o livro Medicina Ambulatorial (ARTMED), cuja primeira edição foi publicada em 1991, foi eleito o Livro Acadêmico Clássico do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024.

Confira os vencedores do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024

Eixo: Ciência e Cultura

Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo

1º Lugar - Título: A privatização certa: por que as empresas privadas em iniciativas públicas precisam de governos capazes | Autor(a): SERGIO G. LAZZARINI | Editora(s): Portfolio-Penguin

Antropologia, Sociologia, Demografia, Ciência Política e Relações Internacionais

1º Lugar - Título: A torre: o cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura | Autor(a): LUIZA CRISTINA VILLAMEA COTTA | Editora(s): Companhia das Letras

| Autor(a): LUIZA CRISTINA VILLAMEA COTTA | Editora(s): Companhia das Letras 1º Lugar - Título: Entre risos e perigos: artes da resistência e ecologia quilombola no Alto Sertão da Bahia | Autor(a): Suzane de Alencar Vieira | Editora(s): 7Letras

Arquitetura, Urbanismo, Design e Planejamento Urbano e Regional

1º Lugar - Título: Genealogia da cidade | Autor(a): Carlos Antônio Leite Brandão | Editora(s): Editora UFMG Artes

1º Lugar - Título: A melodia de Jobim | Autor(a): Carlos Almada | Editora(s): Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp

Astronomia e Física

1º Lugar - Título: Bases do Eletromagnetismo 2: Ondas e Relatividade | Autor(a): Manoel Roberto Robilotta, Suzana Salem Vasconcelos, Maria José Bechara, José Luciano Miranda Duarte | Editora(s): Edusp

1º Lugar - Título: Incerteza, um ensaio: como pensamos a ideia que nos desorienta (e orienta o mundo digital) | Autor(a): Eugênio Bucci | Editora(s): Autêntica Editora

Direito

1º Lugar - Título: Direito 1870 - 1875 / Luiz Gama | Autor(a): Bruno Rodrigues de Lima | Editora(s): Editora Hedra

Economia

1º Lugar - Título: Números da discriminação racial: desenvolvimento humano, equidade e políticas públicas | Autor(a): Michael Túlio Ramos de França, Alysson Lorenzon Portella | Editora(s): Editora Jandaíra Ltda

Educação e Ensino

1º Lugar - Título: Elza Freire e Paulo Freire: noites de exílio, dias de utopia | Autor(a): NIMA SPIGOLON | Editora(s): Editora Pangeia

Educação Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional

1º Lugar - Título: Do futebol moderno aos futebóis transmodernos: a utopia da diversidade revolucionária | Autor(a): Denis Henrique Cardoso Prado, Ricardo Souza de Carvalho, Osmar Moreira de Souza Júnior | Editora(s): FAI- EdUFSCar- Editora da Universidade Federal de São Carlos

Enfermagem, Farmácia, Saúde Coletiva e Serviço Social

1º Lugar - Título: Atenção Primária à Saúde em Municípios Rurais Remotos no Brasil | Autor(a): Ligia Giovanella, Aylene Bousquat, Adriano Maia, Patty Fidelis de Almeida, Márcia Cristina Rodrigues Fausto | Editora(s): Editora Fiocruz

Engenharias

1º Lugar - Título: Tudo sob(re) controle: fundamentos e estudos de casos | Autor(a): Ana Maria Frattini Fileti | Editora(s): Editora Edgard Blucher

Filosofia

1º Lugar - Título: Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Companhia das Letras

Geografia e Geociências

1º Lugar - Título: Água e conflitos socioambientais: tratamento no Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos | Autor(a): Leonardo Castro Maia | Editora(s): Editora Dialética

História e Arqueologia

1º Lugar - Título: As comissões da verdade e os arquivos da ditadura militar brasileira | Autor(a): Mônica Tenaglia | Editora(s): Editora Universidade de Brasília

Letras, Linguística e Estudos Literários

1º Lugar - Título: Pelo prisma rural: ensaios de Literatura Brasileira | Autor(a): Fernando Cerisara Gil | Editora(s): Fundação de Desenvolvimento da Unicamp - Funcamp

Matemática, Probabilidade e Estatística

1º Lugar - Título: Estatística decodificada | Autor(a): Anderson Rodrigo Da Silva | Editora(s): Editora Edgard Blucher

Medicina

1º Lugar - Título: Autismo no adulto | Autor(a): Francisco B. Assumpção Jr., José Alberto Del Porto | Editora(s): Artmed

Medicina Veterinária, Zootecnia e Recursos Pesqueiros

1º Lugar - Título: Manual de Clínica Médica Felina | Autor(a): Fernanda Vieira Amorim da Costa, Christine Souza Martin | Editora(s): Editora Manole**

Odontologia

1º Lugar - Título: Exame, Diagnóstico e Instrumentação Periodontais e Peri-implantares | Autor(a): ARTHUR BELÉM NOVAES JÚNIOR, Michel Reis Messora, Flávia Aparecida Chaves Furlaneto Messora | Editora(s): Edusp

Psicologia e Psicanálise

1º Lugar - Título: História dos Saberes Psicológicos na Cultura Brasileira | Autor(a): Marina Massimi | Editora(s): Edusp

Química e Materiais

1º Lugar - Título: Eletrofiação e nanofibras: Fundamentos e aplicações | Autor(a): Luiza A. Mercante, Daniel S. Corrêa | Editora(s): Atena Edicão de Livros

Eixo: Prêmios Especiais

Divulgação Científica

1º Lugar - Título: Introdução à história da filosofia: Volume 3: a Patrística - Introdução ao nascimento da filosofia cristã | Autor(a): Marilena Chaui | Editora(s): Companhia das Letras

Ilustração

