São Paulo ganha quatro livrarias de rua em menos de um mês; conheça as novas lojas

Em 2022, pela primeira vez na história, o faturamento das editoras com venda de livros em livrarias virtuais superou o de livrarias físicas, conforme mostrou a Pesquisa Produção e Venda do Setor Editorial Brasileiro 2023, realizada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), com apuração da Nielsen BookData. A edição de 2024 da pesquisa mostrou que o cenário continua parecido: as livrarias virtuais representam 32,5% do faturamento, contra 28% das livrarias físicas.

A abertura de novas livrarias de rua, e consequentemente o fortalecimento da cena independente, tem sido encarada pelo mercado editorial como uma forma de resistência. Esse movimento vem crescendo - sobretudo depois de 2021. Entre as novas livrarias de São Paulo, por exemplo, estão a Miúda e a Pé de Livro, livrarias infantis na Pompeia, a Livraria Eiffel, no centro, a Livraria do Brooklin, a Bibla, na Vila Madalena, a Aigo, no Bom Retiro, para citar alguns exemplos. Todas pequenas e/ou especializadas em algum assunto.