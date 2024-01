Os relacionamentos amorosos são um dos pontos que despertam interesse. Lá não existe o conceito de casar no papel ou morar com o cônjuge. As pessoas namoram e têm filhos, mas num modelo chamado de “walking marriage”, ou casamento andante, sem contratos ou obrigações legais.

Embora existam parcerias de muitos anos entre os mosuos, são sempre os homens que visitam o quarto das mulheres e de manhã voltam à casa da família. E, se o casal tiver um filho, a criança será criada pela família da mãe, com ajuda dos integrantes do clã materno. Se a relação terminar, cada um já estará do seu lado. Não se fala em violência doméstica nem em mãe solo.

“Para nós a família nasce com o casamento, mas entre os mosuos a família sempre vai ser a da mãe. As mulheres criam os seus filhos dentro do seu clã, com a responsabilidade compartilhada entre todos. O tio materno, por exemplo, terá um papel na vida da criança maior do que o do próprio pai biológico. E o pai biológico vai criar os filhos e as filhas do seu clã”, explica a documentarista Mara Carneiro, que em parceria com o escritor André Mafra estreou no fim de 2023 uma série documental com quatro episódios sobre os mosuos chamada Viagem ao Reino das Mulheres.