Já como crítico era bastante ativo e acompanhava os lançamentos do circuito em Roma, sua cidade. Sua seleta é puro cordon bleu. Vai de Metrópolis, de Fritz Lang a Voz da Lua, última (e incompreendida) obra do seu amigo Federico Fellini.

A Voz da Lua foi um dos filmes mais maltratados de Fellini. No entanto, Moravia dedica a ele linhas iluminadoras. Após fazer uma revisão da presença do satélite na imaginação humana e na literatura, de Leopardi, Ariosto e Virgílio, ele tenta entender os motivos do interesse de Fellini. "O que inspirou Fellini é a nostalgia do tempo, infelizmente passado, da infância, a única idade em que o sono da razão não engendra monstros, mas sonhos, mitos, contos e tantas outras deliciosas produções da imaginação. Despertado pelo ruído do mundo moderno, Fellini puxa o lençol sobre a cabeça e consegue reencontrar o sono." Diante do pesadelo contemporâneo (o filme é de 1990), o cineasta volta a sonhar.

Moravia tinha um método de escrita sobre cinema. Montava seus artigos em formato de ensaio, buscando significados e aproximações nos filmes que o estimulavam a escrever. Desenvolvia suas teses e destacava o que o filme tinha de forte (ou de fraco) segundo o caso. Reservava os finais para falar do elenco. Uma escrita muito saborosa, recheada de referências clássicas, embora nunca pedante. Saber com sabor, como dizia Barthes.

Até mesmo por serem artistas das palavras, esses autores evitavam o jargão técnico, que muitas vezes polui os textos de cinema, sobretudo os oriundos da universidade (há ensaístas universitários que escrevem bem, de forma clara e dirigindo-se ao leitor; são, porém, exceções). Reconhecem a especificidade do cinema, porém sempre o colocam no contexto mais amplo da cultura do seu tempo. Para falar a verdade, aprendo mais com eles do que com escritos falsamente técnicos e pretensiosos, que passam por erudição universitária quando são meras compilações de autores da moda.