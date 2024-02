Adrianne Weber: quem é a estilista brasileira na Semana de Moda de Londres

É a segunda vez que Weber participa do evento, após apresentar sua coleção primavera/verão na capital britânica em setembro.

“Minha marca tinha apenas cinco meses, me inscrevi e fui selecionada. Foi uma grande surpresa para mim também. Os organizadores do British Fashion Council devem ter visto um potencial”, explica, sorridente, à AFP, referindo-se à organização do evento.