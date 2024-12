Enjoei traz brechós digitais para espaço físico; veja como vender seus itens

Enjoei, marca de brechós digitais, traz terceira unidade para o espaço físico. Foto: Enjoei/Divulgação

A marca de brechós Enjoei, muito conhecida no espaço digital, começou sua expansão para o espaço físico. Ela está presente em três pontos na cidade de São Paulo, em um reflexo do aumento na procura por peças de segunda mão, que cresceu recentemente em diversos nichos do mercado. Outras marcas como o Peça Rara e o Cresci e Perdi, - que também é do Grupo Enjoei, fazem parte da expansão desse tipo de comércio.

PUBLICIDADE Os espaços físicos estão espalhados em três regiões da cidade: na rua Fradique Coutinho, 1278, na Vila Madalena; na rua República do Iraque, 1039, no Campo Belo; e na rua Frei Caneca, 645, na Bela Vista. Nas lojas é possível vender ou comprar itens, o que evita trocas e estabelece uma experiência mais pessoal. As lojas oferecem ainda algumas vantagens para os vendedores, a começar pelo recebimento do dinheiro, feito no ato da compra. No site, o valor pode ser negociável, mas os espaços físicos também trazem praticidade para quem não deseja tratar direto com cada comprador nem ter que se preocupar com o envio das peças.

Como preparar suas peças para levar ao brechó

Ana Luiza Mclaren, cofundadora do grupo Enjoei, comenta que o processo é fácil: “Basta levar as peças limpas e em bom estado de conservação. Os itens serão avaliados e, passando pela triagem, receberão uma oferta com o pagamento feito de modo instantâneo”.

As peças entregues nos espaços físicos também podem ser trocadas por créditos na própria loja.

E como funciona a venda online?

No espaço digital, a vantagem de brechós como o Enjoei é determinada pela autonomia do vendedor. Ele pode precificar o próprio item, tirar as próprias fotos e até adicionar uma descrição que confira mais valor ao produto. Já o comprador pode pedir uma reavaliação do preço ou combinar qual a melhor opção de pagamento.

Outro ponto interessante é a presença de “lojas virtuais” dentro do site, que podem ser feitas por qualquer vendedor e contam com celebridades como Anitta, Preta Gil, Zeca Pagodinho, Sabrina Sato e Carolina Dieckmann. Lá, eles vendem peças que já foram utilizadas, por meio do “Enjoei Pro”, espaço em que o vendedor pode alugar um serviço de concierge que cuidará de todo o processo de venda.

Ana Luiza explica como facilitar a venda dos produtos, tanto no espaço físico como no digital. Foto: Enjoei/Divulgação

Como destacar seus produtos à venda no brechó digital

Ana Luiza destaca detalhes importantes sobre como as peças devem ser tratadas ao serem colocadas à venda em um brechó digital, o que facilita o processo de venda e pode até aumentar o valor dos itens.