A lição de Shawn Mendes sobre saúde mental

Shawn Mendes se apresentou no último dia de Rock in Rio, na noite de domingo, 22. O cantor, que retorna aos grandes palcos pela primeira vez desde 2022, animou a plateia com elogios aos brasileiros, e detalhou sua saúde mental no microfone do festival carioca.

Cantor se apresentou no Palco Mundo na noite de domingo, 22, e detalhou momentos sensíveis no festival carioca Foto: Pedro Kirilos/Estadão

Sobre sua saúde mental, ele explicou que passou por momentos em que se sentiu pressionado, quando mais jovem: "Achei que tudo estava nos meus ombros e que toda a pressão do mundo estivesse sobre mim, e aquilo foi me destruindo ao longo do tempo" "Passei a me aproximar dos meus amigos e família e percebi que não estou sozinho durante nada disso, ninguém está sozinho", disse também.

Não é a primeira vez que o cantor fala sobre o tópico. Em seu retorno, em um show menor realizado em Londres, o canadense afirmou que viveu “sentimentos intensos de solidão e ansiedade”.

Mendes também lançou, em Londres, a prévia de Who I Am, música que fala sobre sua saúde mental e as lições que aprendeu fora dos holofotes. Confira a letra da música e o que o cantor disse aqui.

Mas não só de momentos sensíveis foi o show do cantor: ele também agradeceu ao Brasil pela hospitalidade, e levantou a bandeira do País em algumas de suas músicas. Shawn Mendes, por fim, apresentou uma versão da música brasileira Mas Que Nada, original de Jorge Ben Jor, que ficou conhecida na voz de Sérgio Mendes.