Anitta confirma cancelamento de música em parceria com Sam Smith

A artista brasileira, que acabou de ganhar dois prêmios em um festival no Chile, confirmou que a canção foi engavetada por meio de comentários no Instagram. A música faria parte do seu próximo álbum, Funk Generation.

“Ele cancelou o lançamento. Tivemos que reprogramar o plano de lançamento do álbum e assim que tiver as datas vocês saberão. Não vai atrasar muito, todo resto está pronto. Amo vocês”, disse Anitta.