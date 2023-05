Beyoncé impressiona público em estreia da turnê ‘Renaissance’; veja detalhes

O nome de Beyoncé continua entre os assuntos mais comentados no Twitter, nesta quarta-feira, 10. É que a diva pop encerrou há pouco o primeiro show da turnê Renaissance World Tour, após sete anos longe dos palcos. A cantora se apresentou na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia, e enlouqueceu os fãs nas redes sociais por conta de sua performance impecável e a superprodução.

A artista abriu a apresentação com a antiga Dangerously in Love, além de outras canções que não fazem parte do álbum atual, que dá nome à turnê. Entre as faixas estavam Flaws and All, 1+1 e I Care. Beyoncé também apostou na tecnologia. Ela levou ao palco um tanque de guerra, um cavalo prateado gigante, braços robóticos e até um figurino que mudava de cor. Foram mais de 2h50 de espetáculo.

Durante o interlude Opulence, que conteve elementos sonoros de No Angel, Pure/Honey e Ghost, a diva pop mandou recados para os fãs por meio de um telão, ao fundo do palco. “Sei que você pode me ouvir. Você pediu pelos visuais, vocês chamaram a rainha. Mas a rainha se move no passo dela”, dizia um deles.

No repertório, também não faltaram as atuais, queridinhas do público: Alien Superstar e Cuff It. Os hits ganharam as pistas de todo o mundo, rendendo até challenges de dança nas redes sociais. Ao todo, a cantora apresentou 35 músicas.

Ao final do show, Beyoncé deixou o público boquiaberto. A cantora simplesmente sobrevoou sobre a multidão, montada no cavalo da capa do álbum Renaissance. Dessa vez, uma versão em tamanho real do animal.

Confira os momentos especiais a seguir!

Única é isso que você é Beyonce. Olhem esses robôs fazendo parte da performance. #RenaissanceWorldTour #BeyonceWorldTour



pic.twitter.com/2AtvIz8F9j — Diogo Lamarque (@diogolamarque) May 10, 2023

ISSO É UM SHOW OU UM FILME? MEU DEUS!!! #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/MeBSyNegn8 — Beyoncé Brasil (@beyoncebrasil) May 10, 2023

A Beyoncé sabe fazer uma interlude de qualidade! #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/4YBDIRHrZA — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

beyonce usando a tecnologia chromorphous em um dos figurinos da renaissance que trata-se de um tecido que se alimenta da energia permitindo a mudança de cor quando ativado



pic.twitter.com/vrNldeEjrW — Cris (@Crismaths) May 10, 2023

Beyoncé respondeu sobre lançamento dos clipes do “RENAISSANCE”.



“Você pediu pelos visuais, vocês chamaram a rainha. Mas a rainha se move no passo dela, Ela decide quando vai dar para você a porra de um gostinho.”



pic.twitter.com/fE2rDTtYYM — José Norberto Flesch (@jnflesch) May 11, 2023

Beyoncé nota fãs brasileiros em show

Alguns fãs brasileiros presentes foram notados por Beyoncé, enquanto seguravam a bandeira do país. “Estou vendo que o Brasil está aqui”, comentou a cantora, enquanto eles vibravam ao perceberem que foram notados.

“Eu estou vendo que o Brasil está aqui.” — Beyoncé 😭🇧🇷#RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/RTUEV019ap — Beyoncé Access (@beyonceaccess) May 10, 2023

Programação da nova turnê

Agora, Beyoncé começará os trabalhos na Europa, onde deverá ficar até o final de junho, como foi divulgado pelo portal oficial da turnê. A cantora passará por países como Bélgica, Inglaterra, França, Espanha e Alemanha.

Depois, Renaissance World Tour seguirá para a América do Norte, com Canadá e Estados Unidos confirmados. Há rumores de que o Brasil possa estar no radar da produção, mas até o momento nada foi confirmado.

Família e amigos de Paulo Gustavo marcaram presença

Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, que morreu em 2021 por complicações da Covid-19, fez questão de curtir o show de Beyoncé, em memória do ex-marido, que era um fã declarado da cantora. O médico dermatologista ainda foi na companhia da irmã e do grande amigo do ator e humorista, Ju Amaral e Marcus Majella, respectivamente. Majella pagou R$ 15 mil para assistir à apresentação da diva de cima do palco.

Marcus Majella no show de Beyoncé na Suécia Foto: Instagram/@marcusmajella

Homenagem

Paulo Gustavo chegou a assistir um show de Beyoncé no Barclays Center, em Nova York, em dezembro de 2013. Ele até conseguiu pegar uma toalha jogada pela cantora. A diva pop chegou a ser homenageada por ele, por meio de uma performance onde o humorista a imitava, no 220 Volts.