Beyoncé: 1º show da turnê ‘Renaissance’ ocorre nesta quarta; veja reações e vídeos

O primeiro show da turnê Renaissance, de Beyoncé, teve início nesta quarta-feira, 10, na Friends Arena, em Estocolmo, na Suécia. A apresentação começou com atraso, por volta de 20h30 no horário local (15h30 no horário de Brasília).

As expectativas para o show estão altas desde o anúncio da turnê em fevereiro de 2023, já que a cantora não havia divulgado informações além das datas e, desde então, se manteve discreta nas redes sociais.

Segundo o site do local, a apresentação terá cerca de três horas de duração, a maior da carreira da artista. Assim como na estreia da turnê, o restante das datas não deve ter show de abertura.

Depois de Estocolmo, a artista seguirá com apresentações pela Europa e, mais tarde, passará pela América do Norte. Até o momento, informações sobre possíveis shows no Brasil não foram divulgadas.

Reação nas redes

Com a abertura dos portões da arena, fãs de Beyoncé no mundo todo e no Brasil movimentaram as redes sociais. A hashtag #RenaissanceWorldTour ficou em primeiro lugar nos trending topics do Twitter, e os termos “Beyoncé”, “Estocolmo” e “Suécia” ficaram em alta.

Confira as reações e os vídeos:

Não consigo trabalhar hoje, só consigo pensar na estreia da #RenaissanceWorldTour desculpa capitalismo não conte comigo pra NADA hoje pic.twitter.com/7lR9JXSoR9 — Justina Soergen Fan Account (@_kafeliix) May 10, 2023

“Beyoncé, a Hive brasileira está esperando por você.” 🥹



Mal podemos esperar por esse momento aqui no Brasil! #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/IMJjnMmeqx — Tracklist (@tracklist) May 10, 2023

BEYONCÉ A QUALQUER MOMENTO VAI SUBIR NESSE PALCO #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/psnN4myvis — marcelo 🪩 RWT (@beyharmonizer) May 10, 2023

A VISÃO DO SETOR VIP LITERALMENTE NO PALCO COM A BEYONCÉ 😭😭😭😭 #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/BtbMkNGI2Y — BCharts (@bchartsnet) May 10, 2023

O Brasil em peso p ver a beyonce ela tem demanda #RenaissanceWorldTour pic.twitter.com/KmczQSHVeD — mel (@megrassmann) May 10, 2023