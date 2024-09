Billie Eilish escreveu trecho de hit atual enquanto estava no Brasil; saiba como foi o momento

Em entrevista ao programa americano Jimmy Kimmel Live!, exibida na terça-feira, 3, Billie revelou que parte da canção surgiu dentro de um carro, no percurso até o local da apresentação. “Esse é um vídeo que eu gravei no meu celular, do banco de trás de uma SUV no Brasil, no caminho para fazer o show, há um ano e meio atrás”, disse ela, antes de mostrar a gravação.

A cantora explicou que esse tipo de situação é frequente no seu processo criativo junto do irmão, Finneas O’Connell, com quem compõe e produz suas músicas. “É normal. Estamos sempre trabalhando nos lugares mais aleatórios. No Time To Die, do filme de James Bond, foi gravada num ônibus de turnê, no escuro”, detalhou Billie.