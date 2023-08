Caetano Veloso chora ao ouvir versão de ‘Gente’ na voz de Xande de Pilares: ‘Encantado’; veja vídeo

A briga por ‘Tá ok’: equipe de Kevin O Chris manda derrubar remix de Dennis DJ, Maluma e Karol G

Kevin O Chris criou e gravou música com Dennis DJ e emplacou dos grandes sucessos do ano no Brasil. Mas remix com astros colombianos o deixou só como ‘convidado’ e quase escondido em clipe. Por isso empresário pediu para tirar faixa e vídeo do ar; entenda