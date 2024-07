‘Canto com o coração’, diz Tânia Mayra; conheça a história da vencedora do ‘Canta Comigo’

Tânia Mayra, vencedora da 6.ª temporada do 'Canta Comigo', da Record Foto: Reprodução de 'Canta Comigo 6' (2024)/TV Record

Vencedora da última edição do Canta Comigo, reality musical da TV Record, Tânia Mayra, que vive em Praia Grande, conquistou o público - primeiro, com sua voz potente, depois, com sua história de vida.

PUBLICIDADE Ela, que tem 71 anos, começou a cantar na infância. Foi backing vocal de nomes consagrados, como Cauby Peixoto. Em entrevista ao Estadão, ela relembra seus primeiros passos na música, a batalha para continuar seguindo o sonho e o recente reconhecimento nacional. A paixão pela música veio de casa, por influência do pai, que tocava violão de 7 cordas ao vivo em serestas e nas rádios do Rio de Janeiro, nos anos 1950. Ainda pequena, ela percebeu que gostava de cantar. Aos 14 anos, venceu um concurso em uma rádio valendo o prêmio de mil cruzeiros - “até hoje não recebi”, conta, aos risos. Depois, passou a se apresentar em restaurantes.

Como muitas crianças de sua geração, encantava-se pelas divas do rádio. “Eu era apaixonada pela Elizeth Cardoso, imitava o jeito dela de cantar”, conta. Depois, surgiu Elis Regina, misturando o alcance vocal impressionante com o frescor de uma cantora da nova geração. Tânia se encantou. “Ela foi uma inspiração, uma loucura na vida da gente.”

Tanto que Tânia engrandeceu-se no palco do Canta Comigo ao apresentar Black Is Beautiful, sucesso na voz de Elis. Assista:

Preciso sentir o que estou cantando. A interpretação é importante. Não sei só cantar por cantar, canto com o coração Tânia Mayra

Tânia Mayra canta desde a infância Foto: Acervo Pessoal Tânia Mayra / Divulgação

Apresentando-se em rádios e restaurantes, Tânia tornou-se uma crooner - cantores de música popular que usavam uma técnica mais suave na voz. Foi quando seu caminho cruzou com o de Cauby Peixoto, já em 2004. Ela cantava em São Paulo, na Orquestra Columbia, e foi chamada para ser backing vocal do cantor.

“A gente ensaiava e ele ficava sentadinho no salão. Tinha uma música que ele cantava, Ave Maria do Morro, e eu soltei a voz. A outra backing vocal me puxou e falou que eu deveria cantar mais baixo, porque o show era do Cauby, ele era a estrela. Passou um tempo, o Cauby me chamou em um canto.”

Tânia foi, com medo de ser repreendida pelo ídolo de infância. Mas se surpreendeu: “O Cauby falou assim: ‘Eu estava gostando muito do jeito que você canta. Continua, não muda!’”. Foi o incentivo que ela precisava.

Tânia Mayra: dos bailes ao palco da TV Foto: Acervo Pessoal Tânia Mayra / Divulgação

Em um show, o astro chegou a apresentá-la como “a voz” - como se já pressentisse a capacidade daquela crooner de encantar estando à frente do palco, assim como fez no reality musical. Na turnê, passaram horas no camarim conversando sobre música.

Hoje, Tânia canta em bailes. “É o que eu gosto de fazer, cantar, ver as pessoas dançando”, confessa. A vitória no Canta Comigo reforçou ainda mais a certeza de seu talento. “Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida”, confessa, após levar para a casa o prêmio de R$ 300 mil.

Hoje, Tânia está com a agenda cheia de shows. Desta vez, não como backing vocal, mas protagonista no palco. Como deve ser.