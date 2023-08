Caos, chuva e Caetano com 4h de atraso: a amarga estreia do festival ‘Doce Maravilha’ no Rio

O que era para ser uma noite histórica virou uma prova de resistência para os fãs de Caetano Veloso. Foram exatas 4 horas e 28 minutos entre o horário marcado para o show do cantor no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, e o momento em que ele finalmente pisou no palco. Já era 0h58 de segunda-feira, 14, quando o baiano de 81 anos iniciou a apresentação do aguardado show em celebração dos 50 anos do álbum Transa. Ele vestia um casaco vermelho para se proteger do frio e da chuva. A esta altura, parte do público já tinha deixado o local, mas muitos resistiram ao longo da madrugada.

A lama e os atrasos devido à chuva eram compreensíveis. Quem vai a festivais de música, está acostumado com os imprevistos. Mas a falta de transparência deixou um gosto amargo. Até o último instante, a dúvida se Caetano subiria ao palco pairou no ar. “Obrigado por terem me esperado. Nem eu sabia se vinha ou se não vinha. Mas eu queria vir e vim”, declarou cantor após abrir o show com ‘You Don’t Know Me’.

Em publicação no Instagram, Paula Lavigne, produtora e esposa de Caetano, explicou que a apresentação original, marcada para 20h30, foi barrada por conta do tempo e de falhas nos equipamentos. “O palco que o Caetano teria que subir não tem a menor condição de se apresentar. O som pifou, está dando choque”, disse ao site Gshow.

O compositor e toda sua equipe foram então obrigados a atravessar a extensão do festival e se apresentaram em um palco mais acanhado, o MangoLab, mas com maior proteção da chuva. Ao lado de Jards Macalé, Caetano cantou não só as sete faixas de ‘Transa’, mas também músicas que ele mesmo definiu como “pré-Transa” e “pós-Transa”. Os tons originais e a extensa duração de todas as músicas foram mantidas. “Eu acabei de fazer 81 anos e, por isso, nem sempre alcanço todas as notas”, disse Caetano, pedindo desculpas.

Mau tempo e imprevistos

A chuva não era uma surpresa. Os fãs se preparam para um domingo de temporal no Rio, como apontava a previsão, mas a organização do Doce Maravilha mostrou que não havia estratégia clara para lidar com a situação.

Se a Marina da Glória era o “cenário perfeito”, o tempo não ajudou e a ventania no Rio prejudicou a programação de ambos os dias. No sábado, estruturas foram danificadas e shows postergados, sem avisos claros ao público. Já no domingo, além de diversos atrasos, houve mudanças de programação enquanto os fãs esperavam ansiosamente por Caetano. Coube a Marcelo D2 cantar no horário de Caetano, enquanto o show do baiano foi parar na madrugada.

No primeiro dia, Emicida e Maria Rita tiveram o show tão prejudicado pelo som que, a certa altura, tiraram o retorno para ouvir qual era o coro do público, que implorava para que o volume fosse aumentado.

Não havia pontos de hidratação espalhados pelo festival, conforme o prometido. Os banheiros femininos tinham filas tão descomunais que as mulheres, a certa altura, passaram a dividir o banheiro com os homens para encurtar o tempo de espera.

Para a funcionária pública Maria Amélia, de 55 anos, outro problema foi a organização logística da Marina da Glória. Afinal, para permitir a passagem de barcos, uma ponte retrátil segurava os visitantes para longe dos palcos por alguns minutos. “Os shows já tinham começado e isso segurava a galera por um tempo. Foi ridículo. Achei uma falta de respeito e acho que cabia ao festival cobrar isso da Marina”, opinou.

Chuva, frio e lama não impediram os fãs de esperarem ansiosamente apresentação de Caetano Veloso Foto: Ana Lourenço

Evento merece uma segunda edição?

O festival contou com um setlist invejável, justificando o status de “festa da música brasileira”. As atrações principais de cada um dos dias foram duas das maiores entidades vivas do som nacional: Gilberto Gil, acompanhado de Baiana System no sábado, 12, e Caetano Veloso com Jards Macalé, no domingo, 13.

Profundo conhecedor da história da música brasileira, Nelson Motta, curador do festival, prometeu entregar misturas refinadas. E realmente sobrou repertório de qualidade. Muito mais do que isso, ao lado da MangoLab, laboratório cultural que atua com novos nomes da música brasileira, eles garantiram liberdade para os músicos festejarem sua brasilidade - seja relembrando épocas ou homenageando nomes marcantes. Assim as apresentações seriam únicas para o festival e muitas vezes com parcerias improváveis para mostrar outras visões da nossa MPB.

Foi justamente isso que fez idosos e crianças se dividirem entre os dois palcos da Marina da Glória: presenciar encontro de gerações e ritmos representativos da música brasileira. João Gomes fez exatamente isso. Mesmo com chuva forte, o cantor colocou todo mundo para dançar piseiro, tanto com suas músicas próprias, quanto de outros compositores como Pitty, Paula Toller e Vanessa da Mata, que subiu ao palco do seu lado.

João Gomes faz show memorável no segundo dia de festival Doce Maravilha ao lado de Vanessa da Mata Foto: Felipe Gomes

Um dos mais impactantes, como visto pela primeira vez em 2020 em Salvador, foi o encontro de Gilberto Gil e BaianaSystem. Gil entrou com a grandiosidade e o Baiana trouxe a potência. Para assistir a esse encontro, a jornalista Carina Guedes, 46 anos, fez questão de trazer toda a família. “Meu irmão mora na Holanda há quatro anos e veio para cá com a esposa e os dois filhos, e eu precisava deixar eles experimentarem o Brasil um pouco”, conta. “O maior contato com a música brasileira é pelos streamings, mas é outra coisa estar aqui, vivenciar.”

Foi lindo ver a potência e a atemporalidade de algumas canções. Era como se novas histórias fossem contadas através das músicas e dos artistas: um se inspirando no outro e orgulhosos de dividirem o mesmo palco.

‘Faraó', de Margareth Menezes, não só teve participação de Luedji Luna, como de cada um que se espremeu no palco MangoLab. Durante o show de Maria Rita e Emicida, O bêbado e o equilibrista, de 1979, foi entoado pela multidão. Já Dois Rios, clássico do Skank que completa 20 anos em 2023, emocionou o público na voz do compositor Samuel Rosa, e da dupla Anavitória. É preciso mencionar também a sincronia linda que Péricles e Liniker apresentaram no palco. “Quero fazer esse show cinco vezes no ano”, declarou a cantora ao se despedir do público.

Quando se é fã, escutar e assistir ao seu artista é sempre incrível. Além disso, a história e o legado que o Brasil carrega em suas melodias é sempre algo a ser celebrado. No entanto, festejar a cultura brasileira é também celebrar o brasileiro, e o festival não deixou claro que isso foi colocado como prioridade. A experiência de quem estava ali - 30 mil nos dois dias, segundo a organização - não foi a ideal.

O Estadão procurou a organização do festival para falar sobre os atrasos e os problemas logísticos. De acordo com eles “a produção buscou as melhores soluções possíveis para garantir todas as apresentações em segurança”.

Veja a resposta na íntegra, enviada após a publicação deste texto: “Desde o anúncio do evento, dia 15 de maio, indicamos que os shows seriam na Marina da Glória, local totalmente aberto. No domingo, dia 13/08, a cidade do Rio de Janeiro recebeu chuvas ao longo de todo o dia. Dentro desse cenário, a produção buscou as melhores soluções possíveis para garantir todas as apresentações em segurança. Dessa forma, foi necessária a inversão da ordem dos shows com alteração de palco. Entregamos para o público todas as apresentações anunciadas, fechando com o show histórico de Caetano Veloso.”