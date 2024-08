Casa vitoriana onde Beatles começou a carreira vira Airbnb: veja fotos

Os aficionados pelos Beatles ao redor do mundo movem montanhas para reviver os feitos do icônico grupo. Desde quarta-feira, 21, eles têm a oportunidade de alugar no Airbnb um apartamento que faz parte da história da música britânica e do rock mundial. A casa, adquirida por Mona Best, mãe de Pete Best, o baterista que fez parte da formação inicial dos Beatles, foi inaugurada em 1959.

Clube onde Beatles fazia shows no começo da carreira vira Airbnb Foto: Airbnb

PUBLICIDADE Mona transformou o porão em um espaço onde Pete e seus amigos podiam conhecer e escutar músicas, e posteriormente, tornou-se uma casa de shows. Ali, os Quarrymen, a banda precursora dos Beatles, se apresentaram 13 vezes – recebendo uma taxa de £3 (cerca de R$ 21,80) entre eles. Mais tarde, quando voltaram da Alemanha como os Beatles, eles tocaram no local mais de 40 vezes, segundo o jornal The Guardian. Agora, nos aposentos, foram montados quartos de férias, destinados a receber hóspedes e turistas, e o prédio funciona como atração turística, com o histórico porão podendo ser visitado. Há quartos nomeados em homenagem a John Lennon, Paul McCartney e a integrantes do início do grupo, como o baixista Stuart Sutcliffe e Pete Best. Os espaços estão decorados com móveis que remetem aos Beatles, incluindo fotografias, pôsteres e guitarras nas paredes.

No Airbnb, o anúncio do quarto descreve: “Esta impressionante mansão vitoriana é famosa por ser o lar do Casbah Coffee Club, onde os Beatles se apresentaram e ficaram regularmente de 1960 a 1962.” A Suíte McCartney acomoda até duas pessoas e é composta por um quarto, cozinha, área de jantar e banheiro, com acesso a jardins, localizada no vibrante bairro de West Derby. Para passar duas noites no prédio, custa cerca de 3 mil reais na cotação atual na suíte McCartney. A reserva mínima é de duas diárias.

Um dos quartos disponíveis para locação Foto: Airbnb