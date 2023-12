Cid Moreira agradece avó que ‘estragou’ retrospectiva do Spotify ouvindo salmo quase 500 vezes; veja

Na última quarta-feira, 29, um jovem chamado Guilherme resolveu compartilhar sua frustração com a sua retrospectiva do Spotify no X (antigo Twitter). Ele brincou que o “hiperfoco” da avó dele no Salmo 91 narrado por Cid Moreira havia “estragado” o seu ranking de músicas mais ouvidas.

Cid Moreira agradece avó por ouvir Salmo 91 quase 500 vezes. Foto: Reprodução/X/ @akaGuigo e Instagram/@guilhermecald

O jornalista de 96 anos, cuja narração da Bíblia está disponível na plataforma de streaming, foi o artista mais ouvido no perfil de Guilherme (que é compartilhado com a avó), com nada menos que 1.511 minutos. O Salmo 91 foi a “música” mais escutada, com 488 reproduções ao longo do ano.

O que Guilherme e sua avó, a Dona Maria, não esperavam é que a publicação chegasse no próprio Cid Moreira e que a senhora recebesse um vídeo do apresentador. Em uma parceria com o Spotify, ele gravou um agradecimento para ela e para todos que ouviram o Salmo em 2023. Assista:

O recado de Cid chegou até a Dona Maria e Guilherme resolveu gravar a reação da avó ao ver a mensagem do jornalista. “Que espetáculo. Oi, querido, Cid Moreira. Que felicidade, que alegria que estás me dando. É um prazer, todos os dias de manhã eu ouço duas vezes o salmo”, contou ela.

“Eu fiquei muito feliz de ver o seu rosto, falando e agradecendo. Para mim, foi uma vitória muito grande. Eu te agradeço de coração. Espero que você seja muito feliz”, completou. Veja: