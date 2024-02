Como o baixo desaparecido de Paul McCartney foi encontrado cinco décadas depois? Entenda a busca

LONDRES (THE NEW YORK TIMES) - Ninguém parecia saber o que havia acontecido com um dos mais importantes baixos da história da música, embora, nas décadas seguintes ao seu desaparecimento, existissem alguns rumores dramáticos.

Será que o baixo Höfner, que acompanhou Paul McCartney e os Beatles até a fama mundial, estava escondido em uma coleção particular? Teria sido enviado secretamente para um fã rico no Japão?

Paul McCartney durante a turnê 'Got Back'- 16/6/2022 em Nova Jersey. Um baixo roubado do cantor há mais de 50 anos foi encontrado e devolvido ao Beatle. Foto: Christopher Smith/Invision/AP

PUBLICIDADE Na verdade, o baixo estava passando o tempo em um local mais despretensioso: o sótão da casa de uma família em East Sussex, Inglaterra. A família informou que o instrumento foi encontrado no final de setembro, depois que alguns jornalistas e um especialista em guitarras iniciaram uma nova campanha para procurá-lo em 2023, mais de 50 anos após ele ter sido visto pela última vez. O baixo, que foi autenticado por seu fabricante, foi devolvido a McCartney, de acordo com um comunicado publicado em seu site na quinta-feira, 15. “Paul está incrivelmente grato a todos os envolvidos”, disse a declaração.

Foi o desfecho de um mistério duradouro que envolveu muitos fãs dos Beatles, inclusive um grupo que reuniu suas habilidades para ajudar a encontrá-lo.

‘Ele deu início à Beatlemania’

O violão Höfner 500/1 é uma parte preciosa da história dos Beatles. Ele pode ser ouvido nas gravações de músicas de sucesso, como Love Me Do, She Loves You e Twist and Shout.

Depois de se tornar o baixista da banda, McCartney precisava desesperadamente de um baixo e comprou o instrumento em uma loja de música em Hamburgo, Alemanha, em 1961.

“Comprei meu Violin Bass na loja Steinway, no centro da cidade”, lembrou ele em uma entrevista de 1993 à Guitar Magazine. Ele custava o equivalente a 30 libras - barato o suficiente para que ele pudesse pagar. “E assim que o comprei, me apaixonei por ele”, disse ele. “Para um baixo leve e pequeno, ele tem um som muito rico.”

Enquanto os Fab Four alcançavam um turbilhão de fama, McCartney tocava o Höfner em centenas de shows, inclusive nas primeiras apresentações no Cavern Club em Liverpool, Inglaterra, onde os Beatles conheceram seu futuro empresário, Brian Epstein, e nas gravações dos dois primeiros álbuns da banda.

Uma das últimas aparições do baixo foi em Londres, em 1969, em uma filmagem da banda escrevendo o álbum Let It Be. Algum tempo depois, ele desapareceu.

Os esforços para localizar o baixo estavam parados até setembro do ano passado, quando dois jornalistas e um especialista da Höfner reavivaram a busca e pediram dicas ao público.

“É um instrumento icônico”, disse Nick Wass, um consultor semi-aposentado da Höfner que trabalhou com McCartney. “Ele deu início à Beatlemania.”

Nick Wass, executivo da Höefner, inspeciona o baixo de Paul McCartney, que foi roubado há mais de 50 anos e agora foi encontrado e devolvido ao Beatle. Foto: The Lost Bass Project/Nick Wass via AP

Entre as centenas de respostas que receberam, havia algumas pistas promissoras, contou Scott Jones, jornalista que trabalhou no projeto com sua mulher, Naomi Jones.

Um engenheiro de som que trabalhou com McCartney lembrou-se de que a guitarra havia sido deixada na parte de trás de uma van em 1972 e que ladrões a haviam arrombado. Outra dica, disse Scott Jones, sugeria que o baixo havia sido roubado na vizinhança e depois vendido por um pouco de dinheiro e “cerveja de graça” para Ronald Guest, o proprietário de um pub local.

Então, no final de setembro, a família do proprietário, que mora na cidade de Hastings, no sudeste da Inglaterra, entrou em contato com o estúdio de McCartney: Será que a guitarra em seu sótão poderia ser o baixo que faltava?

‘Quase não percorreu distância alguma’

“Pensamos que esse baixo teria partido para uma jornada mais sofisticada”, disse Jones, acrescentando que, na verdade, a pesquisa indicou que o instrumento permaneceu na mesma família. “Em todos esses anos, ele quase não percorreu distância alguma.”

Jones afirmou que um membro da família Guest entregou o baixo ao estúdio de McCartney em Sussex, Inglaterra.

Publicações nas redes sociais parecem mostrar Ruaidhri Guest, 21 anos, segurando o objeto. Ele não respondeu de imediato a um pedido de comentário, mas disse em um post na sexta-feira, 16, que a família divulgaria detalhes “no devido tempo”.

Logo após o aparecimento do baixo no final de setembro, Wass dirigiu da Alemanha para a Inglaterra para ajudar a autenticar que era, de fato, aquele Höfner.

O site de McCartney disse que o instrumento foi autenticado pelo fabricante e o músico está extremamente grato a todos aqueles que ajudaram a encontrá-lo. Foto: The Lost Bass Project/Nick Wass via AP

“Lá estava ele em minhas mãos”, lembrou Wass, acrescentando que estava procurando o instrumento desde que McCartney perguntou sobre ele há vários anos. Encontrá-la, disse ele, foi “emocionante”.

“Não levei mais de 10 segundos para saber que era o baixo certo”, disse ele. Wass destacou as partes e a cor distintas do violão para canhotos.

O instrumento havia sofrido alguns danos, disse ele, inclusive um braço rachado, e precisaria ser consertado.

A descoberta surpreendeu até mesmo os pesquisadores, que disseram estar esperançosos, mas realistas quanto às suas perspectivas, à medida que juntavam as pistas de recortes de arquivos e dicas. “Nunca presumimos que iríamos encontrá-lo”, disse Jones. “Se tivéssemos que ser honestos, as chances eram provavelmente muito, muito pequenas.”

Outros instrumentos perdidos famosos também foram encontrados: Um violão Gibson pertencente a John Lennon que estava desaparecido há décadas foi descoberto e vendido por 2,4 milhões de dólares a um comprador anônimo em 2015.

Apesar das incertezas, a equipe disse que foi motivada pela determinação de preservar uma peça da mitologia dos Beatles.

“Todos os fãs dos Beatles em todos os lugares poderão ver esse baixo novamente”, disse Wass. “Espero que Paul McCartney, quando o tiver de volta, toque-o para todos nós.”