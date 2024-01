Djavan celebra 75 anos sendo cultuado por nova geração e comemora com live especial

Djavan e o zum de besouro, um ímã, em foto de Wilton Jr / Estadão

Celebrando 75 anos neste sábado, 27, Djavan soube manter seu repertório influente para gerações mais jovens. Desde os anos 1990, quando Sina tocava na abertura da série-cult Confissões de Adolescente (na versão de Gilberto Gil) até, em 2021, emplacar uma parceria com Melim (em Outono) e ganhar versões de Criolo e da banda Terno Rei - para citar alguns exemplos - o músico se mantém na crista do que há de mais atual na música brasileira, sem deixar o caráter de grande ícone da MPB pesar como fardo.

Relevância atual

Mas, o que faz Djavan se manter tão popular entre os mais jovens? A resposta pode estar na facilidade da nova geração em descobrir (e consumir) sons de outros tempos por meio das plataformas de streaming. Segundo a Deezer, por exemplo, 36,09% dos ouvintes de Djavan está na faixa dos 26 a 35 anos.

Não estranhe também se ouvir Flor de Lis ou Te Devoro em versões curtas no TikTok. O cantor, inclusive, conta com uma página oficial na plataforma, que é frequentemente alimentada com vídeos de bastidores de shows, clipes e entrevistas mais antigas.

Por lá, o perfil até emplacou a hashtag #LendoComDjavan, na toada do famoso verso, “Um dia frio/um bom lugar pra ler um livro”, da faixa Nem Um Dia.

Entre as crianças, a influência dos pais “djafãs” também é fundamental para a presença de cada vez mais novinhos no show do artista.

De hits radiofônicos a trilhas de novela, Djavan também se manteve popular. Foram mais de 40 composições que embalaram casais apaixonados da TV e fizeram o público cantar em alto e bom som, a exemplo das inesquecíveis Oceano, da novela Top Model (1988) e Correnteza, trilha da mocinha Luana em Rei do Gado (1996). Entre as mais recentes, estão Encontrar-te, em Totalmente Demais, e Se Não Vira Jazz, em Êta Mundo Bom!.

Em entrevista ao Estadão em 2023, Djavan contou a história por trás de suas músicas mais tocadas nos últimos 10 anos. Entre elas, a curiosa história de Oceano, que quase foi renegada pelo cantor até ser redescoberta por sua filha, em uma inesperada versão em espanhol. Hoje, segue o seu maior hit - em bom português.

Confira o vídeo completo:

Aniversário

Em celebração aos 75 anos do artista, o DVD Milagreiro será exibido em uma live no canal oficial do Djavan no Youtube, neste sábado, 27, a partir das 17h.