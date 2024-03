Eurovision: Israel mudará letra considerada ‘política’ para participar do festival

Em um primeiro momento, a entidade pública ameaçou se retirar caso os organizadores do Festival Eurovision não aceitassem o seu tema, mas no final decidiu seguir as instruções do presidente israelense, Isaac Herzog, que “sugeriu fazer os ajustes necessários”.

“O KAN entrou em contato com os compositores das duas músicas selecionadas, October Rain, que foi escolhida em primeiro lugar, e ‘Dance Forever’, que foi escolhida em segundo lugar, e pediu que readaptassem os textos, mantendo sua liberdade artística”, disse o grupo.