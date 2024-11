Vocalista do Green Day interrompe show ao ver fã passando mal e a chama ao palco; veja vídeo

Billie Joe Armstrong, vocalista do Green Day, chamou atenção na noite da última sexta-feira, 15, quando interrompeu um show no Autódromo Hermanos Rodrígues na Cidade do México, no México, para pedir auxílio a uma fã que passava mal na plateia.

O cantor, que também é guitarrista, subiu em uma caixa de som enquanto tocava a música She. Ele parou a execução e apontou em direção ao público: "Alguém está ok ali? Há alguém machucado? Segurança! Você precisa de ajuda?" A interção durou cerca de três minutos e meio. "Alguém precisa de ajuda por ali. Logo ali! Queremos ter certeza de que todos estão seguros! Vocês estão se divertindo?! Ela, logo ali. 'Un momento'", disse.

Após funcionários da organização do show do Green Day terem encontrado a fã em questão, o cantor pediu: “Vocês podem carregá-la? Ok! Espera aí, deixe-me ver ela! Suba aqui! Quero te dar um abraço.”

Os seguranças foram ao lado e, com certa dificuldade, a mulher conseguiu subir ao palco e recebeu um abraço do vocalista do Green Day. Pouco depois, teve início a música When I Come Around e o show prosseguiu normalmente. Assista ao vídeo do momento acima.