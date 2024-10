Harry Styles se pronuncia após a morte de Liam Payne: ‘Sentirei sua falta para sempre’

Harry Styles se pronunciou na noite desta quinta-feira, 17, sobre a morte de Liam Payne, seu ex-companheiro de banda no One Direction. Em um comunicado divulgado nas redes sociais, o cantor de ‘As It Was’ expressou sua tristeza com a perda do amigo.

“Estou verdadeiramente devastado pela partida de Liam. Sua maior alegria era fazer as outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto ele fazia isso. Liam vivia intensamente, com o coração na mão, e tinha uma energia pela vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os mais preciosos da minha vida. Sentirei sua falta para sempre, meu querido amigo”, escreveu.

Harry Styles, à esquerda, e Liam Payne Foto: Divulgação/Harry Styles

PUBLICIDADE A autópsia do corpo de Liam Payne, morto na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, aponta que ele morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos sofridos pelo cantor na queda da sacada de seu quarto de hotel, no terceiro andar, em Buenos Aires, na Argentina. De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar à morte do cantor. O perfil oficial da banda emitiu um comunicado sobre a tragédia nesta quinta-feira. “Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Quando estivermos prontos, teremos mais a dizer”, diz a nota divulgada durante a tarde. “Por enquanto, vamos nos dar tempo para lidar com o luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente”.

Os demais ex-integrantes do grupo, Louis Tomlinson e Zayn Malik também se manifestaram de maneira individual. Apenas Niall Horan não se pronunciou.