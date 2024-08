Iza se emociona ao ouvir Caetano e Bethânia cantando sua música, ‘Fé'; veja vídeo de show

Ela relatou que já esperava o momento: “Meu Deus, isso que é bom dia! Quando me encontrei com a rainha Bethânia no backstage [bastidor] de um festival que fizemos juntas, dia 24 de setembro de 2023, ela me chamou no seu camarim. Me abraçou e disse coisas lindas que nunca vou esquecer. Uma foi: ‘Eu e meu irmão estamos ensaiando Fé’”.

“Saí do camarim extasiada! Ela conhecia minha música! E os dois acharam legal ensaiar e colocar no repertório dessa turnê! Não contei para ninguém! Para mim, a vitória estava ali, já. Dois ícones sentiram algo com um trampo meu”, continuou Iza.