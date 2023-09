Leci Brandão: Cantora é liberada de hospital e já está em casa

A cantora e deputada estadual Leci Brandão, 79, foi levada ao pronto-socorro de um hospital do Rio de Janeiro no último sábado, 23. Ela se sentiu mal ao chegar de um voo e foi levada ao Copa D’Or, em Copacabana.

“Após o voo da ponte-aérea São Paulo/Rio de Janeiro, Leci desembarcou e teve dificuldade em movimentar a mão, percebendo algo no pulso. Ela foi levada do pronto-socorro do aeroporto para o Copa D’Or, onde fez exames e está bem”, disse seu empresário à revista Quem.

O Estadão entrou em contato com a assessoria da artista, que enviou um comunicado na tarde deste domingo, 24: “A deputada Leci Brandão teve um mal-estar ontem ao desembarcar no Rio, passou pelo hospital, fez uma ressonância somente para descartar eventuais problemas neurológicos e foi liberada em seguida, sem qualquer problema neste sentido. Encontra-se em repouso em casa”.