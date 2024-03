Lollapalooza: Vocalista do Blink-182 toca violão para fãs em frente a hotel em São Paulo; veja vídeo

Em outra postagem, o artista compartilhou fotos do momento. “Antes, eu experimentei cachaça pela primeira vez”, escreveu ele na legenda.

Mark se apresenta ao lado de Travis Barker e Tom DeLonge como atração principal do Lollapalooza nesta sexta, 22. No setlist, a banda deve incluir hits como All the Small Things e I Miss You. O show é um dos mais aguardados do festival, já que o Blink-182 cancelou sua apresentação no evento no ano passado.