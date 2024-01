Música ‘Lua Soberana’ ganha nova versão para ‘Renascer’; ouça e compare

Lua Soberana foi escolhida para ser a música de abertura da novela Renascer, da Globo, que estreia nesta segunda-feira, 21. As cantoras Xênia França e Luedji Luna mostraram a nova versão no Domingão com Huck que foi ao ar neste domingo, 21.

'Renascer': José Inocêncio ( Marcos Palmeira ), Maria Santa ( Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) na primeira fase. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

A música, composta por Ivan Lins, também esteve presente na trilha sonora da versão original da novela, em versão lançada no álbum de Sérgio Mendes Brasileiro, Lua Soberana (1992). À época, a canção de abertura era outra, Confins.

Ouça abaixo as versões nova e antiga da música que será tema do remake de Renascer:

Como era a abertura original de Renascer

Relembre também a abertura original da novela Renascer, de 1993, Confins: