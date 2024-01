Marcos Palmeira fala sobre o remake de ‘Renascer’: ‘Uma das melhores novelas do Benedito’

A menos de um mês da estreia do remake de Renascer - a novela vai substituir Terra e Paixão a partir do dia 22 de janeiro - o ator Marcos Palmeira, um dos protagonistas da história criada por Benedito Ruy Barbosa, falou sobre a expectativa de dar vida a José Inonêncio, um fazendeiro de cacau do qual a história gira em torno.

O ator Marcos Palmeira como José Inocêncio na nova versão de 'Renascer' Foto: Fabio Rocha/TVGlobo

Em entrevista à TV Globo, que tem mostrado os bastidores das gravações em Ilhéus, na Bahia, Palmeira declarou. “É muito bom poder reviver esse universo do cacau”.

Na primeira versão da novela, em 1993, o ator viveu José Pedro, o filho que era rejeitado por José Inocêncio, na época interpretado por Antônio Fagundes.

“A expectativa é a melhor possível. É uma das melhores novelas de Benedito. Eu sou apaixonado por Renascer. Estou muito honrado em fazer”, disse o ator.

No vídeo divulgado pela Globo, Palmeira aparece ao lado da atriz Theresa Fonseca, que viverá Mariana, uma jovem que desperta uma nova paixão em José Inocêncio, mas que também traz muitos conflitos para sua família.

Essa nova versão de Renascer, a exemplo do que ocorreu em Pantanal, é escrita por Bruno Luperi, neto de Benedito.