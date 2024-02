Mulheres dominam o Grammy 2024; saiba como assistir, os indicados e quem se apresenta

Taylor Swift é uma das favoritas na categoria 'Álbum do Ano'; ela ainda concorre em outras cinco indicações FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

A 66.ª edição do Grammy, que será realizada neste domingo, 4, com transmissão ao vivo (veja abaixo como assistir), conta com algumas surpresas. A maior delas é o número recorde de indicações femininas nas categorias mais nobres do prêmio. Em Gravação do Ano, concorrem sete - SZA, Miley Cyrus, Billie Eilish, Victoria Monét, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e o trio indie Boygenius - e apenas um homem, o pianista Jon Batiste, tendência que se repete também nas categorias Álbum do Ano e Música do Ano. Além da representatividade, o fato aponta para uma tendência atual da indústria em exaltar o ponto de vista feminino por meio das letras e das perfomances.

Consequentemente, elas também são maioria entre as apresentações confirmadas para a cerimônia deste domingo. Sobem ao palco figuras como Joni Mitchell, que faz sua estreia como atração musical da premiação após mais de 50 anos de carreira e 9 troféus, SZA, a campeã de indicações neste ano - ela disputa em nove categorias, algo inédito em sua carreira -, as jovens Billie Eilish e Olivia Rodrigo e Dua Lipa com seu pop disco. Somam à lista o lendário Billy Joel e o rapper Travis Scott, além do nigeriano Burna Boy e do cantor de country Luke Combs.

Premiações ao longo dos tempos

Desde o primeiro Grammy de Gravação do Ano dado a uma mulher - para a brasileira Astrud Gilberto, por sua emblemática versão de The Girl From Ipanema em parceria com Stan Getz, em 1965 - elas passaram a ter destaque nesta categoria. Algumas das vencedoras foram Carole King, Tina Turner, Céline Dion, Norah Jones, Amy Winehouse e Adele. Taylor Swift foi uma das cantoras que recebeu o maior número de indicações nos últimos 10 anos, mas ainda não levou o prêmio para a casa. Neste ano, ela concorre novamente com Anti-Hero.

Brasileiros no Grammy 2024

Novamente, há brasileiras indicadas neste ano: Eliane Elias e Luciana Souza & Trio Corrente concorrem a Melhor Álbum de Jazz Latino. Entre os homens, Ivan Lins também representa o Brasil na categoria.

Movimento

Em 2024, as mulheres também se destacam nas maiores categorias (álbum, gravação e música): SZA, Taylor Swift e Olivia Rodrigo foram indicadas nas três, junto ao cantor Jon Batiste, seguindo uma tendência dos últimos anos de premiação, que já apontava um aumento na participação delas.

Ao todo, o maior número de indicações ficou com SZA (9), Victoria Monét e Phoebe Bridgers (7) e Olivia Rodrigo, Miley Cyrus e Billie Eilish e Brandy Clark(6), empatadas com Jon Batiste e o produtor Jack Antonoff.

Essa mudança de cenário vem a partir de uma demanda do próprio público. Em 2018, apenas uma mulher levou o troféu (Alessia Cara por Artista Revelação), incitando uma crítica entre espectadores e membros da indústria musical. Logo, ganhou destaque nas redes a hashtag #GrammySoMale (”Grammy tão masculino”). A partir daí, a premiação passou a contar com mais representatividade de gênero.



Porém, não é possível ignorar que os prêmios dedicados às mulheres seguem no campo das intérpretes. Ainda falta que a indústria aponte - e invista - também no trabalho de produtoras e outras categorias mais técnicas. Neste ano, apenas Elaine Martone representa as mulheres nesta categoria.

Veja abaixo os indicados ao Grammy nas principais categorias

Álbum do Ano

Boygenius, “The Record”

Janelle Monáe, “The Age of Pleasure”

Jon Batiste, “World Music Radio”

Lana Del Rey, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd”

Miley Cyrus, “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo, “Guts”

SZA, “SOS”

Taylor Swift, “Midnights”

Gravação do Ano

Billie Eilish, “What Was I Made For?”

Boygenius, “Not Strong Enough”

Jon Batiste, “Worship”

Miley Cyrus, “Flowers”

Olivia Rodrigo, “Vampire”

SZA, “Kill Bill”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

Victoria Monét, “On My Mama”

Artista Revelação

Coco Jones

Gracie Abrams

Fred Again

Ice Spice

Jelly Roll

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Música do Ano Billie Eilish, "What Was I Made For?"

Dua Lipa, “Dance the Night”

Jon Batiste, “Butterfly”

Lana Del Rey, “A&W”

Miley Cyrus, “Flowers”

Olivia Rodrigo, “Vampire”

SZA, “Kill Bill”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

Billie Eilish, "What Was I Made For?"

Dua Lipa, “Dance the Night”

Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua, “Barbie World”

Rihanna, “Lift Me Up”

Ryan Gosling, “I’m Just Ken” Melhor Álbum Vocal de Pop Kelly Clarkson, “Chemisty”

Miley Cyrus, “Endless Summer Vacation”

Olivia Rodrigo, “Guts”

Ed Sheeran, “-”

Taylor Swift, “Midnights” Melhor Performance Pop de dupla ou grupo Miley Cyrus com Brandi Carlile, “Thousand Miles”

Lana Del Rey com Jon Batiste, “Candy Necklace”

Labrinth com Billie Eilish, “Never Felt So Alone”

Sza com Phoebe Bridgers, “Ghost in the machine”

Taylor Swift com Ice Spice, “Karma”



Melhor Gravação de Pop/Dance

Bebe Rexha & David Guetta, “One in a Million”

Calvin Harris Featuring Ellie Goulding, “Miracle”

David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray, “Baby Don’t Hurt Me”

Kylie Minogue, “Padam Padam”

Troye Sivan, “Rush”

Melhor Performance Solo de Pop

Billie Eilish, “What Was I Made For?”

Doja Cat, “Paint the Town Red”

Miley Cyrus, “Flowers”

Olivia Rodrigo, “Vampire”

Taylor Swift, “Anti-Hero”

Melhor Gravação de Dance/Eletrônica