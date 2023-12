Ney Matogrosso encontra Paul McCartney por acaso em hotel: ‘Olha só quem passou’; veja vídeo

Belo Horizonte recebeu, neste domingo, 3, o show de dois grandes artistas: Paul Mccartney e Ney Matogrosso. Os cantores se encontraram no mesmo hotel em Minas Gerais e o registro viralizou nas redes sociais.

Na verdade, o cantor brasileiro compartilhou uma foto do momento em que aparece na recepção do hotel Fasano quando Paul passa ao fundo. Na legenda do post, Ney brincou:

“Olhem quem passou enquanto eu pagava meus extras no hotel”. Paul se apresentou no MRV Arena e um dos convidados foi Milton Nascimento, que marcou presença no show da turnê Got Back.

Já Ney fez apresentou seu show Bloco na Rua no dia 1º de dezembro e, posteriormente, fez um show extra no domingo, 3, no Minascentro.