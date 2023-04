Novo aplicativo da Apple quer tornar a música clássica mais acessível

The New York Times - Na era do streaming, os fãs de música clássica tiveram motivos para reclamar.

Pode ser difícil para ouvintes veteranos encontrar o que desejam em plataformas como Spotify, Tidal, Amazon e YouTube, que são otimizadas para fãs de música pop em busca das novidades de Taylor Swift ou Beyoncé. E para curiosos recém-chegados, pode ser difícil ir além dos loops algorítmicos de Canon in D Major, de Johann Pachelbel, e Rondo Alla Turca, de Wolfgang Amadeus Mozart.

A Apple lançou um aplicativo independente destinado a resolver esses problemas. O Apple Music Classical apresenta um mecanismo de pesquisa refinado, uma interface elegante e uma série de recursos destinados a tornar a música clássica mais acessível, incluindo guias para iniciantes de diferentes eras musicais e comentários de artistas famosos como a violinista Hilary Hahn e o violoncelista Yo-Yo Ma.

A violinista Hilary Hahn recebe o prêmio Grammy de melhor solista com orquestra pela performance em "Schoenberg/Sibelius: Violin Concertos", em 2009 Foto: Lucy Nicholson / Reuters

A Apple espera que o aplicativo, que está em desenvolvimento desde 2021, quando a empresa adquiriu a Primephonic, uma startup de streaming clássico em Amsterdã, atraia fãs clássicos obstinados e novos ouvintes. Mas ainda não está claro quanta tração o aplicativo pode obter em um mercado de streaming lotado, no qual a Apple compete com gigantes como Spotify, bem como serviços dedicatos aos clássicos como Idagio.

“Este é apenas o começo”, disse Oliver Schusser, vice-presidente da Apple, em entrevista, acrescentando que a Apple continuaria a melhorar e construir o banco de dados do aplicativo. “Estamos realmente falando sério sobre isso.”

Passei alguns dias testando o Apple Music Classical, experimentando sua busca, listas de reprodução e guias de música clássica. Atualmente, o aplicativo está disponível apenas no iPhone, embora uma versão para Android esteja em andamento; no momento, não há versão para desktop.

Aqui estão minhas impressões.

Cortando os metadados

Para música pop, uma lista de artista, faixa e álbum geralmente é suficiente. Mas, no clássico, há mais nuances nos metadados: compositor, obra, solista, conjunto, instrumento, maestro, movimento e apelido (como o concerto Imperador de Ludwig van Beethoven ou a sinfonia Ressurreição de Gustav Mahler).

A Apple acumulou 50 milhões desses pontos de dados, diz a empresa, no aplicativo - abrangendo cerca de 20 mil compositores, 117 mil obras, 350 mil movimentos e 5 milhões de faixas - e sua função de pesquisa geralmente parece mais intuitiva do que a de seus rivais.

Em muitas plataformas de streaming, tenho lutado para encontrar as gravações de Sergei Rachmaninoff de suas composições. Uma busca por seu nome no Spotify, por exemplo, retorna uma exibição desordenada de suas obras mais populares, como Rhapsody on a Theme of Paganini, interpretada por uma grande variedade de artistas.

Mas no Apple Music Classical, é mais fácil localizar rapidamente suas gravações porque o aplicativo pode distinguir entre Rachmaninoff, o compositor, e Rachmaninoff, o pianista ou maestro. A função de pesquisa não é perfeita; uma faixa de Rachmaninoff do pianista chinês Niu Niu também aparece na mixagem de gravações de Rachmaninoff. Mas o aplicativo torna muito mais fácil encontrar músicas específicas.

Uma coleção extensa

O Apple Music Classical possui uma interface limpa e convidativa que imita o aplicativo principal do Apple Music. Mas ainda luta com um problema que há muito incomoda o streaming clássico: o grande volume do catálogo.

Uma busca por Aida, de Giuseppe Verdi, por exemplo, revela 1.330 gravações impressionantes. A Apple tentou facilitar a navegação em uma lista extensa como essa. Uma página para Aida, por exemplo, tem uma breve descrição da ópera, uma gravação “escolha do editor” (Antonio Pappano e a Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) e cinco das versões tocadas com mais frequência.

Mas ainda pode parecer opressor. Ajuda saber exatamente o que você está procurando: a lista pode ser pesquisada, rolada ou classificada por popularidade, nome, data de lançamento ou duração. Se você estiver interessado em gravações de Aida com Leontyne Price no papel-título, por exemplo, você pode digitar “Leontyne” e encontrar suas performances sob a batuta de Erich Leinsdorf, Georg Solti, Thomas Schippers e outros.

Imagem de 1985 da soprano Leontyne Price na ópera Aida, no Metropolitan Opera de Nova York Foto: James Heffernan / Metropolitan Opera Archives

Ópera pode ser especialmente difícil de navegar em plataformas de streaming por causa das longas listas de membros do elenco. Enquanto a Apple lista exaustivamente os cantores em cada faixa, pode ser difícil descobrir rapidamente quem são as estrelas ao examinar os álbuns.

Isso pode ser corrigido por meio de descrições de álbum mais consistentes ou uma opção para ampliar as capas dos álbuns para tornar as palavras mais legíveis. E, embora a Apple tenha introduzido a capacidade de pesquisar letras de músicas pop, esse recurso ainda não existe no clássico.

A Apple torna a vastidão do repertório clássico mais gerenciável por meio de listas de reprodução criativas, que ajudam a ressurgir gravações célebres. Essas listas de reprodução abrangem uma variedade de gêneros, incluindo ópera, música renascentista, música artística e minimalismo. Há também listas de compositores, incluindo os suspeitos de sempre - Bach, Mozart, Beethoven -, além de artistas contemporâneos como Kaija Saariaho e Steve Reich.

A compositora finlandesa Kaija Saariaho recebe o Polar Music Prize do rei da Suécia, Carl Gustatf, em Estocolmo, em 2013 Foto: Erik Martensson/Scanpix/Reuters

“Hidden Gems” destaca álbuns negligenciados (Breaking Waves, uma compilação de flautas de mulheres suecas, por exemplo, ou Consolation: Forgotten Treasures of the Ucraniano Soul). “Composers Undiscovered” apresenta obras menos conhecidas de compositores proeminentes, como as canções escocesas de Beethoven.

Atrair recém-chegados

A Apple espera que o aplicativo ajude a atrair novos ouvintes de música clássica, e muitos recursos visam eliminar sua imagem elitista.

Na tela inicial, o aplicativo oferece uma introdução em nove partes chamada “The Story of Classical”, descrita como um guia para o “mundo estranho e maravilhoso da música clássica”. A série leva os ouvintes do barroco ao século 21, com incursões mais para trás, na música medieval e renascentista.

Uma série chamada “Track by Track” apresenta comentários de artistas renomados, incluindo Hahn e Ma. O violoncelista Abel Selaocoe, apresentando um álbum de peças de Bach e canções folclóricas sul-africanas e tanzanianas, descreve como a música de hinários da Inglaterra e da Holanda se misturou à cultura africana. O pianista Víkingur Olafsson fala sobre sentir-se nu no palco quando toca a Sonata nº 16 para piano de Mozart, “uma peça que todos temos de enfrentar como pianistas”.

O pianista Vikingur Olafsson Foto: Ari Magg / Washington Post

Parte da missão da Apple parece ser ajudar a elevar artistas negligenciados, principalmente mulheres e pessoas de cor. Por exemplo, uma tablatura de compositores começa com Beethoven, Bach e Mozart, mas depois se expande para Clara Schumann, Caroline Shaw e Errollyn Wallen, bem como William Grant Still.

A pianista Alice Sara Ott e a maestrina Karina Canellakis participam de uma gravação exclusiva do Concerto para Piano nº 1 de Beethoven com a Rádio Filarmônica da Holanda.

Ao usar o aplicativo em uma manhã recente, encontrei a música de Hildegard von Bingen, uma freira beneditina do século 12 e compositora de cantos gregorianos. Hildegard, logo descobri, é uma espécie de estrela no aplicativo, onde é descrita como cientista, mística, escritora e filósofa e senta-se ao lado de Peter Ilich Tchaikovsky em uma lista de compositores. Muitos dos grandes compositores receberam retratos digitais aprimorados como parte dos esforços da Apple para torná-los mais realistas; Hildegard é mostrada com um hábito, com um olhar penetrante.

A música de Hildegard poderia facilmente se perder no caos do streaming. Mas no universo da Apple, ganha vida nova.