Osesp: temporada 2024 une cânones, novas autoras e estrela do violino; veja lista e leia análise

A temporada histórica de 2024 da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) será mais enxuta – e mais diversa. Comemorando seus 70 anos de existência, 30 do Coro da Osesp, e 25 da Sala São Paulo, a orquestra toca cinco semanas a menos, e abre um espaço considerável para as compositoras – além de trazer uma das musicistas de maior destaque da atualidade, a violinista norte-americana Hilary Hahn. Uma turnê internacional, pela Europa e Ásia, e uma nova sala da câmara também estão na agenda.

Atraente, a nova programação, anunciada nesta quinta-feira, 28, contempla tradição e contemporaneidade, refletindo os novos ares que passaram a ventilar a Sala São Paulo a partir do final de 2022, quando parte das atividades da direção artística passaram para o suíço Thierry Fischer, diretor musical e regente titular da Osesp.

O maestro suíço Thierry Fischer, diretor artístico e regente titular da Osesp Foto: Helvio Romero/Estadão

A programação da orquestra é feita com antecedência, e anunciou-se à época que “a partir da temporada 2024, as decisões relativas à programação artística passarão à liderança direta de Thierry Fischer”. Algo saudável em uma instituição que, nos últimos anos, vinha perdendo o interesse do público e da crítica.

Mulheres na programação da Osesp

O reforço da presença feminina faz-se sentir logo de cara, em 19 de fevereiro, quando Fischer dirige as três obras finalistas do Concurso Compositoras Latino-Americanas, cujas inscrições vão até 25 de novembro deste ano. A peça vencedora será gravada e incluída no álbum comemorativo do 70º aniversário da orquestra, ao lado das encomendas feitas a Andrew Norman, Clarice Assad, Esteban Benzecry, Felipe Lara, Heinz Holliger e Unsuk Chin.

A compositora e pianista brasileira Clarice Assad Foto: marcelo macaue

Essa lista inclui duas compositoras, a carioca Assad e a coreana Chin. Em outubro, a Osesp faz a estreia latino-americana de Reverdecer, concerto para violoncelo da portuguesa Andreia Pinto Correia já executado em Portugal – encomenda feita em conjunto com a Fundação Gulbenkian, de Lisboa.

Além delas, ao longo do ano, estão programadas peças de autoras como a paulista Silvia Berg, Jessie Montgomery, Valerie Coleman, Olga Neuwirth, Roxanna Panufnik, Camille van Lunen, Kaija Saariaho e Lili Boulanger.

Em junho, o Coro da Osesp faz um programa exclusivamente feminino, incluindo obras de outras 12 compositoras, dentre as quais as brasileiras Valéria Bonafé e Cirlei de Hollanda. Também foram convidadas regentes mulheres, como a brasiliense Simone Menezes, Xian Zhang, Elim Chan, Katharina Wincor e Elena Schwarz, além de batutas queridas do público como Arvo Volmer e Giancarlo Guerrero.

Repertório germânico

De resto, a especial ênfase é para o repertório germânico, centrado nas duas Escolas de Viena (a do século 18 e a do século 20) e seus desdobramentos. Na prática, isso significa tocar a integral das sinfonias de Brahms, fazer um Festival Schubert (duas últimas sinfonias, Missa Nº 5 e sonatas para piano solo por Paul Lewis) e incluir doses de Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brucker, Richard Strauss, Schöenberg e seus discípulos (Webern e Berg) – e Mahler. Afinal, a Sala São Paulo foi inaugurada em julho de 1999 com a Sinfonia Nº 2 – Ressurreição, do compositor austríaco, e a ocasião será celebrada com a mesma obra.

Cristian Budu é um dos principais pianistas brasileiros da atualidade Foto: JF Diorio/Estadão - 27/4/2018

Entre os solistas, além de Lewis, destaque para astros do teclado como o brasileiro Cristian Budu, o armênio Serguei Babayan, o turco Fazil Say e um aguardadíssimo recital do islandês Víkingur Ólafsson com as Variações Goldberg, de Bach (o grande mestre do Barroco também estará representado pela Missa em si menor, em dezembro, dirigida por um especialista em música antiga, Leonardo García Alarcón) – além do jovem israelense Tom Borrow, de 23 anos, artista residente, que começa um projeto de execução integral dos concertos de Beethoven, a ser concluído em 2025.

Vale destacar ainda o virtuosismo transcendental de Hilary Hahn, que se apresenta com a orquestra no final de junho, o também violinista russo Ilya Gringolts e o sueco Daniel Lozakovich, além do flautista suíço Emmanuel Pahud, do violoncelista Jean-Guihen Queyras – e uma boa presença de convidados brasileiros.

Antes da abertura oficial da temporada, o jovem regente amazonense Hilo Carriel rege a cantata Carmina Burana, de Carl Orff, em fevereiro. Dentre outros, haverá ainda nomes como o barítono Paulo Szot, os regentes Marcelo Lehninguer, Luiz de Godoy e Celso Antunes e o jovem violinista Guido Sant’Anna.

Osesp na Sala São Paulo, que se prepara para completar 25 anos Foto: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo

Porém, das 32 semanas atuais, a temporada encolhe para 27 no ano que vem. Em mensagem aos assinantes, a Osesp afirma que a redução “possibilitará que a orquestra tenha mais tempo para ensaios, realize importantes gravações e participe de projetos especiais, entregando com excelência a sua missão de fomentar, preservar e difundir a música clássica”.

Turnê internacional da Osesp

A Osesp anunciou, ainda, uma turnê internacional entre o fim de agosto e o começo de setembro com Hilary Hahn como solista. Na volta, a orquestra planeja uma pequena turnê pelo Brasil antes de embarcar para uma nova viagem internacional - em novembro, ela passa 10 dias na Ásia.

Nova sala de câmara

Durante o anúncio da temporada 2024 da Osesp, Marília Marton, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, anunciou a construção de uma sala de câmara integrada à Sala São Paulo.

Segundo Marcelo Lopes, diretor executivo da Fundação Osesp, essa sala será na Estação das Artes, local que que fica entre a Sala São Paulo e a estação de trem. O espaço deve ter 600 lugares e a ideia é que ela fique pronta para o aniversário de 25 anos da Sala Principal, em 9 de julho.

Números da temporada 2024

Mais de 60 artistas convidados

15 mulheres convidadas entre regentes, instrumentistas e cantoras

16 compositores brasileiros

Cerca de 130 obras

Aproximadamente 120 apresentações

27 programas sinfônicos nas séries de assinaturas + 8 especiais

Cerca de 95 apresentações da Osesp

13 programas com Thierry Fischer (36 concertos)

4 programas do 23 compositoras mulheres

4 programas do coro da Osesp + 10 com a orquestra

5 programas camerísticos com músicos da Osesp

7 recitais

Veja programação da temporada 2024 da Osesp

Fevereiro

Dias 8 (20h30), 9 (20h30) e 10 (16h30)

Osesp, Coro da Osesp, Coro Acadêmico da Osesp, Coro Infantil da Osesp

HILO CARRIEL, REGENTE

GABRIELLA PACE, SOPRANO

JABEZ LIMA, TENOR

LICIO BRUNO, BAIXO-BARÍTONO

CARL ORFF: Carmina Burana

Dia 19 (20h30)

CONCURSO COMPOSITORAS LATINO-AMERICANAS

OSESP

THIERRY FISCHER, REGENTE

Obras a serem anunciadas em dezembro de 2023

Dia 23 (20h30)

ENCOMENDAS OSESP 70 ANOS

OSESP, CORO DA OSESP

THIERRY FISCHER, REGENTE

HEINZ HOLLIGER: Título a ser anunciado

CLARICE ASSAD: Boitatá [Coencomenda com a Filarmônica de Los Angeles]

ANDREW NORMAN: Título a ser anunciado

FELIPE LARA: Breathing Blocks – im memorian Kaija Saariaho

ESTEBAN BENZECRY: Kurupira

UNSUK CHIN: Título a ser anunciado [Coencomenda com a Bayerische Staatsorchester (Orquestra do Estado Bávaro) e o Tongyeong International Music Festival]

VENCEDORA DO CONCURSO COMPOSITORAS LATINO-AMERICANAS: Obra a ser anunciada

Dias 7 (20h30), 8 (20h30), 9 (16h30)

OSESP, CORO DA OSESP, CORO ACADÊMICO DA OSESP

THIERRY FISCHER, REGENTE

SUSANNE BERNHARD, SOPRANO

LUISA FRANCESCONI, MEZZO SOPRANO

GIOVANNI SALA, TENOR

PAULO SZOT, BARÍTONO

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Missa em Dó maior, Op. 86

JOHANNES BRAHMS: Sinfonia nº 1 em Dó menor, Op. 68

Dias 14 e 15 (20h30) e 16 (16h30)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

WU WEI SHENG

JESSIE MONTGOMERY Hymn for Everyone [Hino para Todos] [estreia latino-americana]

UNSUK CHIN Concerto para Sheng – Šu [estreia latino-americana]

JOHANNES BRAHMS Sinfonia nº 2 em Ré maior, Op. 73

Dias 21 (20h30), 22 (14h30) e 23 (16h30)

OSESP

ALEXANDER SHELLEY REGENTE

CRISTIAN BUDU PIANO

SILVIA BERG Malabares

SERGEI PROKOFIEV Concerto para piano nº 1 em Ré bemol maior, Op. 10

IGOR STRAVINSKY O Pássaro de Fogo – Balé completo

Dias 28 e 29 (20h30) e 30 (16h30)

OSESP

CORO DA OSESP

CORO ACADÊMICO DA OSESP

ARVO VOLMER REGENTE

LINA MENDES SOPRANO

LUCIANA BUENO MEZZO SOPRANO

PAULO SZOT BARÍTONO

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Paulus, Op. 36

Dia 31 (18h)

PAUL LEWIS PIANO

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 7 em Mi bemol maior, D 568 [Reelaboração da Sonata D 567 em Ré bemol (1817)]

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 14 em Lá menor, D 784

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 17 em Ré maior, D 850

Abril

Dias 4 e 5 (20h30) e 6 (16h30)

OSESP

ALEXANDER LIEBREICH REGENTE

PAUL LEWIS PIANO

OLGA NEUWIRTH Clinamen/Nodus [estreia latino-americana]

WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto para piano nº 27 em Si bemol maior, KV 595

FRANZ SCHUBERT Sinfonia nº 9 em Dó maior, D 944 – A Grande

Dia 7 (18H)

PAUL LEWIS PIANO

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 4 em Lá menor, D 537

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 9 em Si maior, D 575

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 18 em Sol maior, D 894

Dias 25 e 26 (20h30) e 27 (16h30)

OSESP

CHRISTOPH KONCZ REGENTE

VÍKINGUR ÓLAFSSON PIANO

HEITOR VILLA-LOBOS Bachianas brasileiras nº 1: Prelúdio (Modinha) e Fuga (Conversa)

ROBERT SCHUMANN Concerto para piano em lá menor, Op. 54

ARNOLD SCHOENBERG Pelléas e Mélisande, Op. 5

Dia 28 (18h)

VÍKINGUR ÓLAFSSON PIANO

JOHANN SEBASTIAN BACH Variações Goldberg, BWV 988

Maio

Dias 9 (20h30), 10 (14h30) e 11 (16h30)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

TOM BORROW PIANO

CHARLES IVES Central Park in the dark [Central Park no escuro]

LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto para piano nº 1 em Dó maior, Op. 15

HEITOR VILLA-LOBOS Uirapuru

EDGARD VARÈSE Amériques (1929)

Dia 12 (18h)

TOM BORROW PIANO

E MÚSICOS DA OSESP

Repertório a ser anunciado.

Dias 16 e 17 (20h30) e 18 (16h30)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

TOM BORROW PIANO

VALERIE COLEMAN Umoja – Anthem of unity [Hino da união] [estreia latino-americana]

LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto para piano nº 2 em Si bemol maior, Op. 19

RICHARD STRAUSS Sinfonia Alpina, Op. 64

Dia 19 (18h)

CORO DA OSESP

LUIZ DE GODOY REGENTE

Cantate Domino [Cante ao Senhor]

VICENTE LUSITANO Heu me, Domine [Ai de mim, Senhor]

SIR WILLIAM HARRIS Faire is the Heaven [Justo é o Céu]

ROXANNA PANUFNIK Missa de Westminster: Deus, Deus meus

PIERRE DE LA RUE O Salutaris Hostia [Ó hóstia da salvação]

VICENTE LUSITANO Regina Coeli [Rainha do Céu]

JOSÉ MAURÍCIO NUNES GARCIA Christus factus est, CPM 193 [Ele foi ungido]

JÓZEF SWIDER Da pacem Domine [Dê paz, ó Senhor]

FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY Três Motetos, Op. 69: Nunc dimittis - Herr, nun lässest du [Senhor, agora permites]

EURICO CARRAPATOSO Magnificat em talha dourada: Ó meu menino

OSVALDO LACERDA Romaria

CAMILLE VAN LUNEN O Mare Nostrum

Dias 23 e 24 (20h30) e 25 (16h30)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

TOM BORROW PIANO

LUDWIG VAN BEETHOVEN Concerto para piano nº 3 em Dó menor, Op. 37

GUSTAV MAHLER Sinfonia nº 1 em Ré maior – Titã

Dias 13 (20h30), 14 (14h30) e 15 (16h30)

OSESP

XIAN ZHANG REGENTE

SERGEI BABAYAN PIANO

ANTON WEBERN Im Sommerwind [No vento de verão]

JOHANNES BRAHMS Concerto para piano nº 2 em Si bemol maior, Op. 83

RICHARD STRAUSS Assim falou Zaratustra, Op. 30

Dias 20 e 21 (20h30) e 22 (16h30)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

DANIEL LOZAKOVICH VIOLINO

KAIJA SAARIAHO Asteroid 4179: Toutatis

JOHANNES BRAHMS Sinfonia nº 3 em Fá maior, Op. 90

JOHANNES BRAHMS Concerto para violino em Ré maior, Op. 77

Dia 23 (18h)

O silêncio que nunca (h)ouve

CORO DA OSESP

WILLIAM COELHO REGENTE

AMY BEACH Three Shakespeare Choruses, Op. 39 [Três coros de Shakeaspeare]

AMY BEACH Sea Fever [A febre do mar]

FLORENCE PRICE Resignação

ETHEL SMYTH Cinco canções sacras baseadas em melodias corais: Komm, Süsser Tod [Vem, doce morte]

UNDINE SMITH MOORE I would be true [Eu serei verdadeiro]

VALÉRIA BONAFÉ Nos silêncios da tua voz [ENCOMENDA | ESTREIA MUNDIAL]

TADEJA VULC O Sapientia [Oh Sabedoria]

JOCELYN HAGEN To see the sky [Para ver o céu]

KERENSA BRIGGS Media Vita [Na metade da vida]

ELEANOR DALEY Upon your heart [Sobre seu coração]

CAROLINE SHAW And the swallow [E a andorinha]

CIRLEI DE HOLLANDA Topologia do medo

Dias 26, 27 e 28 (20h30) e 29 (20h30, Campos do Jordão) (s/ Hahn)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

HILARY HAHN VIOLINO

ALBERTO GINASTERA Concerto para violino, Op. 30

PABLO DE SARASATE Fantasia sobre Carmen de Bizet, Op. 25

JOHANNES BRAHMS Sinfonia nº 4 em Mi menor, Op. 98

Julho

Dias 4, 5 e 6 (20h30)

OSESP, CORO DA OSESP, CORAL PAULISTANO, CORO ACADÊMICO DA OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

CAMILA PROVENZALE SOPRANO

LUISA FRANCESCONI MEZZO SOPRANO

GUSTAV MAHLER Sinfonia nº 2 em Dó menor – Ressurreição

Dias 25 e 26 (20h30 e 27 (20h30, Campos do Jordão)

OSESP

GIANCARLO GUERRERO REGENTE

CORO DA OSESP

CORO ACADÊMICO DA OSESP

MAURICE RAVEL

Alborada del Gracioso

Ma Mère l’Oye [Mamãe Gansa]

MAURICE DURUFLÉ Réquiem, Op. 9

Agosto

Dias 1 e 2 (20h30) e 3 (16h30)

OSESP

GIANCARLO GUERRERO REGENTE

PACHO FLORES TROMPETE

ADOLPHUS HAILSTORK An American port of call [Um porto de escala americano] [estreia brasileira]

ARTURO MÁRQUEZ Concierto de otoño [estreia brasileira]

AARON COPLAND Sinfonia nº 3

Dias 5 (20h30), 6 (14h30) e 7 (16h30)

CORO DA OSESP

ORQUESTRA ACADÊMICA DA OSESP

CELSO ANTUNES REGENTE

HEITOR VILLA-LOBOS Vidapura: Gloria

IGOR STRAVINSKY Missa, K077

ANTON BRUCKNER Missa nº 2 em mi menor, WAB 27

Dias 19, 20 e 21 (20h30)

ELIM CHAN REGENTE

DOMINIQUE VLEESHOUWERS PERCUSSÃO

PETER EÖTVÖS Speaking drums [Falando percussão]

DMITRI SHOSTAKOVICH Sinfonia nº 10 em Mi menor, Op. 93

Dias 26 e 27 (20h30) e 28 (16h30)

OSESP

PAOLO BORTOLAMEOLLI REGENTE

ANTONÍN DVORÁK Sinfonia nº 7 em Ré menor, Op. 70

Peças latino-americanas.

Outubro

Dias 3 (20h30), 4 (14h30) e 5 (16h30)

OSESP

HEINZ HOLLIGER REGENTE

ILYA GRINGOLTS VIOLINO

HEINZ HOLLIGER Tonscherben [Fragmentos de sons] [estreia latino-americana]

ALBAN BERG Concerto para violino

ROBERT SCHUMANN Sinfonia nº 2 em Dó maior, Op. 61

Dias 10 e 11 (20h30) e 12 (16h30)

OSESP, CORO DA OSESP, CORO ACADÊMICO DA OSESP

KATHARINA WINCOR REGENTE

LINA MENDES SOPRANO

LUCIANA BUENO MEZZO SOPRANO

LUNGA ERIC HALLAM TENOR

VITOR SANTOS BISPO BARÍTONO

FRANZ SCHUBERT Sinfonia nº 8 em Si menor, D 759 – Inacabada

FRANZ SCHUBERT Missa nº 5 em Lá bemol maior, D 678

Dia 13 (18h)

PAUL LEWIS PIANO

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 15 em Dó maior, D 840

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 13 em Lá maior, D 664

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 16 em Lá menor, D 845

Dias 17 e 18 (20h30) e 19 (16h30)

OSESP

MARC ALBRECHT REGENTE

PAUL LEWIS PIANO

JOHANNES BRAHMS Quarteto em Sol menor, Op. 25 [Orquestração de Arnold Schoenberg]

JOHANNES BRAHMS Concerto para piano nº 1 em Ré menor, Op. 15

Dia 20 (18h)

PAUL LEWIS PIANO

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 19 em Dó menor, D 958

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 20 em Lá maior, D 959

FRANZ SCHUBERT Sonata nº 21 em Si bemol maior, D 960

Dias 24 (20h30), 25 (14h30) e 26 (16h30)

OSESP, CORO DA OSESP, CORO ACADÊMICO DA OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

JAY CAMPBELL VIOLONCELO

MAURICE RAVEL Bolero

ANDREIA PINTO CORREIA Reverdecer [Coencomenda Osesp e Fundação Gulbenkian] [estreia latino-americana]

HEITOR VILLA-LOBOS Sinfonia nº 6 – Sobre a linha das montanhas

HEITOR VILLA-LOBOS Choros nº 10 – Rasga o coração

Novembro

Dias 14 (20H30), 15 (14h30) e 16 (16h30)

OSESP

SIMONE MENEZES REGENTE

GUIDO SANT’ANNA VIOLINO

LILI BOULANGER D’un Matin de Printemps [De uma manhã de primavera]

LILI BOULANGER D’un Soir Triste [De uma tarde triste]

HEITOR VILLA-LOBOS Bachianas brasileiras nº 7

ÉDOUARD LALO Sinfonia espanhola, Op. 21

Dias 21 e 22 (20h30) e 23 (16h30)

OSESP

ELENA SCHWARZ REGENTE

FAZIL SAY PIANO

ANTON WEBERN Passacaglia, Op. 1

WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto para piano nº 23 em Lá maior, KV 488

WYNTON MARSALIS Herald, Holler, and Hallelujah [Anunciação, Alarido e Aleluia]

DMITRI SHOSTAKOVICH Sinfonia nº 6 em Si menor, Op. 54

Dias 28 e 29 (20h30) e 30 (16h30)

OSESP

MARCELO LEHNINGER REGENTE

LARISA MARTINEZ SOPRANO

VILLA-LOBOS Choros nº 6

VILLA-LOBOS Floresta do Amazonas: Seleção

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY Sinfonia nº 4 em Fá menor, Op. 36

Dezembro

Dias 5 (20h30), 6 (14h30) e 7 (16h30)

OSESP, CORO DA OSESP

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN REGENTE

MARIANA FLORES SOPRANO

DARA SAVINOVA MEZZO SOPRANO

VALERIO CONTALDO TENOR

ANDREAS WOLF BARÍTONO

JOHANN SEBASTIAN BACH Missa em Si menor, BWV 232

Dias 12 e 13 (20h30) e 14 (16h30)

OSESP

THIERRY FISCHER REGENTE

JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCELO

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY Variações sobre um tema Rococó, Op. 33

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY Andante Cantabile

ANTON BRUCKNER Sinfonia nº 4 em Mi bemol maior – Romântica

Dia 15 (18h)

JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCELO

MÚSICOS CONVIDADOS DA OSESP

JOHANNES BRAHMS Sexteto de Cordas nº 1 em Si bemol maior, Op. 18

Dias 19 (20h30) e 20 (14h30)