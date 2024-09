Setlist de Cyndi Lauper no Rock in Rio 2024: veja quais músicas estarão no show

A cantora Cyndi Lauper retorna ao Brasil após 13 anos. A americana se apresenta pela primeira vez no Rock in Rio nesta sexta-feira, 20, no Dia Delas, data dedicada apenas a atrações femininas. Ela deve levar para o palco do festival alguns dos sucessos mais marcantes da carreira, especialmente de seu álbum de estreia, She’s So Unusual, de 1983.

Após o anúncio de que Cyndi iria fazer uma turnê de despedida na América do Norte, fãs passaram a desconfiar que o show no Rock in Rio fosse ser o último da cantora no Brasil. Ela, porém, garantiu, em entrevista ao Estadão, que quer voltar ao País antes da aposentadoria. A última apresentação da artista foi no Festival de Glastonbury em junho. Cyndi não anunciou o setlist da apresentação no Rio de Janeiro, mas é possível ter uma ideia das faixas que estarão no show com base nas que ela cantou em Glastonbury.

Veja quais músicas devem estar no show de Cyndi Lauper no Rock in Rio. Foto: Angela Weiss/AFP

Setlist do show de Cyndi Lauper no Rock in Rio