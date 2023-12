Primavera Sound: 1º dia tem Pet Shop Boys, The Killers e Marisa Monte; veja como assistir

Começa neste sábado, 2, a segunda edição do Primavera Sound São Paulo. Desta vez, o evento acontecerá no Autódromo de Interlagos, espaço já tradicional para grandes festivais. A programação começa às 12h30 e se encerra às 23h.

Neste primeiro dia, o line up é bastante variado: há interessantes atrações nacionais, desde Cansei de Ser Sexy até Marisa Monte. Entre os palcos Barcelona, São Paulo e Corona, nomes de todo o mundo – do pop ao rock alternativo – terão sua vez, no que promete ser uma seleção para todos os gostos.

Já à noite, os palcos se encerram com os headliners: a icônica dupla Pet Shop Boys e os enérgicos (e hitmakers) The Killers.

Como assistir aos shows do Primavera Sound na TV

O evento será transmitido no canal Multishow. Também será possível assistir pelo streaming Globoplay, caso você seja assinante.

Veja a programação do dia:

Palco Barcelona

12h30 - Àiyé

13h50 - OFF!

15h40 - Metric

17h40 - Cansei de Ser Sexy

19h50 - Pet Shop Boys

Palco São Paulo

13h - Slipmami

14h - Marina Herlop

15h40 - Dorian Electra

17h20 - Slowdive

19h15 - Kelela

21h - MC Bin Laden

Palco Corona

13h05 - Getúlio Abelha

14h40 - Black Midi

16h40 - The Hives

18h40 - Marisa Monte

21h35 - The Killers