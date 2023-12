Primavera Sound: 2º dia tem The Cure, Beck e Marina Sena; veja como assistir

Este domingo, 3, marca o segundo dia desta edição do Primavera Sound São Paulo. Sediado no Autódromo de Interlagos, o festival reúne fãs de diversas idades – e estilos – para conferir shows nacionais e internacionais.

Neste segundo dia, a programação passeia pelo pop, com nomes de Carly Rae Jepsen a Marina Sena, e aterrissa em vertentes do rock, com Beck, Bad Religion e mais. O festival será encerrado com uma expressiva (e esperada) apresentação do The Cure, que terá mais de duas horas de duração.

Segundo dia de Primavera Sound tem Beck, The Cure e Marina Sena Foto: Reprodução/instagram/@beck/@thecure/Taba Benedicto/Estadão

Como assistir aos shows do Primavera Sound na TV

O evento será transmitido no canal Multishow. Também será possível assistir pelo streaming Globoplay, caso você seja assinante.

Veja a programação do dia:

Continua após a publicidade

Palco Barcelona

13h05 - Mateus Fazeno Rock

14h35 - Soccer Mommy

16h30 - Marina Sena

19h - Bad Religion

Palco São Paulo

13h - Nelson D & Edgar

Continua após a publicidade

14h15 - Filipe Catto

15h45 - El Mató A Un Policía Motorizado

17h30 - Roisín Murphy

19h - Tokimonsta

20h40 - The Blessed Madonna

Palco Corona

12h30 - Sophia Chablau E Uma Enorme Perda de Tempo

Continua após a publicidade

13h40 - Just Mustard

15h30 - Carly Rae Jepsen

17h40 - Beck

20h25 - The Cure