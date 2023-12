Primavera Sound abre vendas de ingressos para edição de 2024 nesta quarta

O público que curtiu a segunda edição do Primavera Sound São Paulo não vai nem ter tempo de descansar. O festival, que aconteceu no último fim de semana, no Autódromo de Interlagos, abre as vendas para a edição de 2024 nesta quarta-feira, 6, ao meio-dia, no site da Tickets for Fun. No ano que vem, o festival acontece nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro.

Banda The Cure durante show no festival Primavera Sound São Paulo. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Este ano, o festival que nasceu na Espanha e teve uma segundo ano no Brasil, trouxe atrações como The Cure, The Killers, Pet Shop Boys, Marisa Monte e Bad Religion. Em 2024, a terceira edição do Primavera Sound São Paulo promete uma experiência ainda mais especial para todos os fãs de música.

Como foi o Primavera Sound 2023?

A segunda edição do festival Primavera Sound em São Paulo foi, em alguns sentidos, mais madura. Para começar, os headliners eram veteranos. The Cure, The Killers, Pet Shop Boys e Beck, com uma média de idade maior do que o usual para o festival alternativo surgido na Espanha, atraíram um público igualmente mais velho para um festival pop brasileiro.

ANÁLISE: COMO FOI O SHOW DO THE CURE NO PRIMAVERA.

Outro amadurecimento notável foi da organização, que passou por um teste em dois dias de calor intenso, com máximas de mais de 30ºC em São Paulo. Houve distribuição de água pela organização e de protetor solar por um patrocinador, avisos frequentes nos telões para que o público se hidratasse e recados nas grades para evitar queimaduras.

Continua após a publicidade

Houve também uma redenção do Autódromo de Interlagos, casa dos três principais festivais de música em São Paulo. Ficou a impressão de que o local pode, sim, oferecer uma estrutura boa para eventos deste porte. O último amadurecimento foi um processo que acontece há anos nos grandes festivais brasileiros: a falta de preconceito e a abertura para todo tipo de som, sem separações de estilos por dia.

PRIMAVERA SOUND: VEJA O RANKING DOS 10 MELHORES SHOWS DESTE ANO E SAIBA COMO FOI O FESTIVAL EM SP

Serviço:

Primavera Sound São Paulo 2024

Datas: 30 de novembro e 01 de dezembro de 2024

Abertura das vendas: 06 de dezembro de 2023, às 12h

Valores:

Continua após a publicidade

Meia-entrada R$ 500,00

Inteira: R$ 1.000,00

Vendas no no site da Tickets for Fun.