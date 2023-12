Primavera Sound: veja shows, horários, como assistir, ingressos, como chegar e tudo sobre o festival

A segunda edição do Primavera Sound São Paulo acontece neste final de semana, nos dias 2 e 3 de dezembro. O festival será no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

A abertura do evento será às 12h, com a Fundação Bachiana, e o encerramento das atividades, às 23h. Veja tudo que você precisa saber sobre o Primavera Sound 2023:

The Killers, The Cure e Pet Shop Boys estão entre atrações do Primavera Sound SP Foto: Reprodução/Instagram/@thekillers/@thecure/@petshopboys

Ainda tem ingressos para o Primavera Sound?

Todas as modalidades de ingresso ainda estão disponíveis. É possível comprar o ingresso por dia, separadamente, ou o passaporte para o final de semana. Para ir em um dos dias, o valor é de R$ 727,80 (meia entrada, com taxas) e R$ 1.188 (inteira, com taxas). No caso do passaporte, os valores são de R$ 888 (meia entrada, com taxas) e R$ 3.376 (inteira do passaporte VIP, com taxas).

Ingresso e compras na pulseira

As pulseiras não devem ser colocadas antes do dia e seu lacre não deve ser violado.

Se você comprou o Passaporte, mantenha a pulseira e não tente removê-la do pulso ao final do primeiro dia. Somente remova a pulseira de passaporte após o término do festival. Não serão aceitas pulseiras com lacre ou tecido violados.

Para efetuar compras dentro do festival, será necessário usar a pulseira. Você deve registrá-la antes de comparecer ao evento. Será possível carregá-la online ou no próprio festival, nas estações de recarga.

Como chegar ao Primavera Sound?

Não haverá estacionamento disponível, por isso, a organização recomenda o uso de transporte público ou aplicativos.

O Autódromo fica localizado a aproximadamente 850 metros (8 minutos de caminhada) da estação Autódromo (Linha 9 – Esmeralda/Osasco-Grajaú). A estação estará aberta para embarque até as 2h, e as demais (Linhas 4 - Amarela, 5 - Lilás, 8 - Diamante e 9 - Esmeralda) permanecerão abertas para desembarque e integração de passageiros até a conclusão das viagens que vierem da Estação Autódromo.

Também haverá o trem expresso, partindo da Estação Pinheiros. As viagens acontecerão das 11h às 15h a cada meia hora, com última partida às 16h. Na volta, haverá o serviço Fast Pass, com acesso sinalizado na Estação Autódromo, e embarque preferencial na plataforma. É possível adquirir o seu passe em passaporte.viamobilidade.com.br.

O que terá de comida no Primavera Sound?

O festival terá um Food Park, com 14 estabelecimentos que vão de lanches veganos e sanduíches clássicos a pizzas, snacks e sobremesas.

Os restaurantes selecionados incluem o Açougue Vegano, Chimi Chouripanes, Cabana, Juanitos Empanadas, Los Dos, Bráz Elétrica, Oakberry, The Good Cop Donut Shop e Lanchonete da Cidade.

Qual é a previsão do tempo para o Primavera Sound?

Há previsão de chuva somente para o segundo dia de festival. Segundo as informações da agência Climatempo, o clima previsto é:

Sábado, 2 de dezembro

Sol com algumas nuvens, sem chuva

Mínima de 19º

Máxima de 32º

Domingo, 3 de dezembro

Aparece o sol com algumas nuvens, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite

Mínima de 21º

Máxima de 31º

O que não pode levar no Primavera Sound?

A organização informa que não será permitido entrar com câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais (ou com lente descartável), Go-Pro, tablets, cartazes de qualquer tipo, guarda-chuvas, bebidas compradas fora do evento (exceto copos plásticos de água), garrafas e latas, materiais ou objetos que possam conferir ferimentos, armas de fogo ou branca, copos de vidro ou de outro tipo de embalagem, fogos de artifício, papeis em rolo, bandeiras e faixas com mastro, capacetes de motos, roupas, correntes, cinturões, ou acessórios que possam machucar. Estarão vetados os medicamentos sem receitas médicas.

Também está proibida a entrada de animais (exceto cães guias identificados). Para mais informações do que não será permitido, acesse o site do evento.

O que pode levar no Primavera Sound?

Será permitido levar a pulseira Cashless, documentos pessoais, chapéu ou boné, óculos escuros, canga, capa de chuva, protetor solar, protetor labial, câmera portátil sem lente descartável, mochila ou bolsa de até 20x30cm, frutas cortadas devidamente armazenadas, alimentos industrializados fechados, carregador portátil, maquiagem e remédios com laudo/prescrição médica.

Também será permitido entrar com água mineral em copo plástico lacrado e garrafas plásticas flexíveis lacradas. Segundo a organização, o festival contará com 3 estações de água espalhadas pelo festival, com 12 bebedouros em cada, além de 3 ilhas com distribuição gratuita. Serão distribuídos copos reutilizáveis do festival.

Como assistir ao Primavera Sound pela TV ao vivo

O evento será transmitido no canal Multishow. Também será possível assistir pelo streaming Globoplay, caso você seja assinante.

Quem vai tocar no Primavera Sound?

Na seleção eclética de artistas, prevalecem atrações entre o pop, o indie e o rock. O festival também recebeu o selo “igual” da entidade WME (Women’s Music Event), o que significa que 50% do line up é formado por artistas mulheres brasileiras e estrangeiras.

O Brasil está representado entre as atrações com artistas como Marina Sena e Marisa Monte; já bandas internacionais como The Killers e Pet Shop Boys devem encerrar a programação de seus respectivos palcos com grandes hits. Um destaque esperado dessa edição é a apresentação do The Cure que, segundo a organização, fará cerca de 2h30 de show.

The Cure Foto: Martin Canpaya / EFE

Como serão os palcos do Primavera Sound

O festival contará com três palcos principais: Barcelona, São Paulo e Corona. Além deles, haverá uma pista de música eletrônica, chamada TNT Club.

Quais são os horários dos shows?

Dia 2 de dezembro

Palco Barcelona

12h30 - Àiyé

13h50 - OFF!

15h40 - Metric

17h40 - Cansei de Ser Sexy

19h50 - Pet Shop Boys

Palco São Paulo

13h - Slipmami

14h - Marina Herlop

15h40 - Dorian Electra

17h20 - Slowdive

19h15 - Kelela

21h - MC Bin Laden + MC Mari

Palco Corona

13h05 - Getúlio Abelha

14h40 - Black Midi

16h40 - The Hives

18h40 - Marisa Monte

21h35 - The Killers

Dia 3 de dezembro

Palco Barcelona

13h05 - Mateus Fazeno Rock

14h35 - Soccer Mommy

16h30 - Marina Sena

19h - Bad Religion

Palco São Paulo

13h - Nelson D & Edgar

14h15 - Filipe Catto

15h45 - El Mató A Un Policía Motorizado

17h30 - Roisín Murphy

19h - Tokimonsta

20h40 - The Blessed Madonna

Palco Corona

12h30 - Sophia Chablau E Uma Enorme Perda de Tempo

13h40 - Just Mustard

15h30 - Carly Rae Jepsen

17h40 - Beck

20h25 - The Cure