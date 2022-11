Rod Stewart recusa mais de US$ 1 mi para fazer show na Copa do Catar, mas vai torcer pelo Brasil

Publicidade

EFE - O músico britânico Rod Stewart revelou nesta terça-feira que recusou uma oferta de mais de US$ 1 milhão para se apresentar durante a Copa do Mundo no Qatar por motivos morais.

“Eles me ofereceram muito dinheiro, mais de US$ 1 milhão, para tocar lá, quinze meses atrás. Eu recusei”, declarou Stewart, alegando apenas que “não é certo ir” para aquela Copa do Mundo, em entrevista ao jornal britânico The Sunday Times, na qual foi questionado sobre a falta de direitos para os homossexuais no Catar.

O cantor Rod Stewart não aceitou convite para se apresentar na Copa do Catar Foto: Molly Riley Reuters

“Os fãs devem ter cuidado”, alertou o músico, que ressaltou que “teria sido bom” tocar sua música The Killing of Georgie durante a Copa do Mundo, que narra o assassinato de um amigo gay na década de 1970.

Nascido em Londres, mas de pai escocês, o músico de 77 anos lamentou que a Escócia não tenha se classificado para a competição. Questionado se vai apoiar a Inglaterra, respondeu ironicamente: “Não, o Brasil”.





A também britânica Dua Lipa, por sua vez, negou ter sido convidada para se apresentar no Mundial do Qatar e garantiu que vai torcer pela seleção inglesa “de longe”.

“Espero visitar o Qatar quando tenha cumprido todas as promessas de direitos humanos que fez quando conquistou o direito de sediar a Copa do Mundo”, afirmou a artista de 27 anos no Instagram. EFE