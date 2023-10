Roger Waters: saiba como foi show do artista em Brasília, que abre turnê no Brasil e passa por SP

“Se você é um daqueles que diz: ‘Eu amo o Pink Floyd, mas não suporto a política do Roger’, você pode muito bem se retirar para o bar agora”. Assim começou o primeiro show da turnê global de despedida dos palcos de Roger Waters, o ex-vocalista da banda Pink Floyd na noite desta terça-feira, 24, no Estádio Mané Garrincha em Brasília.

Em letras garrafais antes mesmo da primeira música, Waters deixou uma mensagem clara com um pedido pela saída dos que se incomodam com o seus posicionamentos políticos.

O cantor britânico é bem conhecido por, além do talento, ter um posicionamento em favor dos direitos humanos e crítico ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Waters marca seu primeiro show da turnê This Is Not a Drill no Brasil com mensagens políticas e músicas icônicas do Pink Floyd no setlist nesta terça-feira, 24. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Em outubro de 2018, durante a turnê Us + Them, Waters usou o telão para passar mensagem que associava o ex-presidente, e outros políticos da direita, ao ressurgimento do neofascismo no mundo junto à frase “fuck the pigs!” (fodam-se os porcos).

O primeiro show da turnê This is Not A Drill, nesta terça, teve grandes sucessos da banda Pink Floyd e emocionou o público com canções marcantes como Wish You Were Here, Another Brick in the Wall, Have a Cigar e Is This the Life We Really Want?.

Continua após a publicidade

O cantor, compositor e baixista Roger Waters durante o primeiro show da sua turnê This is Not a Drill no Brasil na noite desta terça-feira (24) realizado no Estádio Mané Garrincha em Brasília. Foto: WILTON JUNIOR/ESTADÃO

Quais são as próximas datas?

A turnê de despedida dos palcos continua no sábado, 28, no Rio de Janeiro. A agenda também conta com shows em Porto Alegre (1/11); Curitiba (4/11); Belo Horizonte (8/11) e São Paulo (11/11 e 12/11).