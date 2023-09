Setlist da Demi Lovato no The Town 2023: veja quais músicas ela tocou

A cantora Demi Lovato é um dos maiores nomes internacionais a se apresentar no festival The Town, que começa neste sábado. A artista, que lançará o disco REVAMPED no próximo dia 15, trouxe um show com muita guitarra e os potentes vocais pelos quais ficou conhecida.

O setlist de Demi teve grandes hits da artista, incluindo músicas queridas do seu início de carreira, como Don’t Forget e La La Land – repaginados em versão roqueira, que se tornou o novo estilo da cantora. O show aconteceu neste sábado às 20h50, no palco Skyline.

Veja o setlist:

Demi Lovato fará um dos principais shows deste sábado, no The Town Foto: AUDE GUERRUCCI / REUTERS