O astro pop britânico Ed Sheeran é a principal atração desta quinta-feira, 19, no Rock in Ri2 2024. Ele, munido apenas de seu violão e de centenas de efeitos e samplers que coloca em suas canções, se apresenta por volta da meia-noite, no Palco Mundo.

Ed Sheeran em show no Rock In Rio Lisboa 2024, em junho Foto: Helena Yoshioka/Rock in Rio

Um dos cantores mais queridos das playlists das plataformas digitais se apresenta assim, solo, há mais de uma década e agrada com sucessos como Perfect, Shivers e The A Team e Give Me Love - todas elas fizeram parte da apresentação que o cantor fez no Rock in Rio Lisboa, em junho deste ano. O show desta noite no Rock in Rio não deve fugir muito do roteiro da edição lisboeta do festival.

Provável setlist de Ed Sheeran, com base no Rock in Rio Lisboa 2024: