Setlist do Bruno Mars no The Town 2023: veja quais músicas ele tocou no show

O cantor Bruno Mars, que é o principal nome desta primeira edição do festival The Town, é o headliner de duas noites: 3 e 10 de setembro. O artista, que encerrará ambos os dias no palco Skyline, começará os shows às 23h.

Apesar de não estar oficialmente em turnê, Bruno tem se apresentado na Ásia e nos EUA após estrear o projeto Silk Sonic, com o músico Anderson .Paak. No seu primeiro show, ele fez uma apresentação adaptada para o Brasil, com direito a uma versão de Evidências tocada pelo tecladista. Veja quais músicas ele tocou:

Bruno Mars se apresentou na noite deste domingo, 3, no The Town Foto: Daniel Ramos/The Town

Músicas cantadas por Bruno Mars no The Town