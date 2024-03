Setlist do Greta Van Fleet no Lollapalooza 2024: veja quais músicas devem estar no show

O grupo Greta Van Fleet se apresenta neste domingo no Lollapalooza 2024. A banda, que encerrará a programação o festival, toca no palco Samsung Galaxy a partir das 22h50.

O show deve contar com faixas do álbum mais recente, Starcatcher, e sucessos do início da carreira. Veja quais é o provável setlist:

O vocalista Josh Kizska, da banda Greta Van Fleet, durante show no Lollapalooza 2019 Foto: Serjão Carvalho/Estadão

Provável setlist do Greta Van Fleet no Lollapalooza