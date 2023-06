Shows internacionais em São Paulo no 2º semestre de 2023: lista tem The Town, Roger Waters e mais

A cantora Alanis Morissette vem ao Brasil para um única apresentação Foto: Jeenah Moon/Reuters

A cantora e compositora canadense volta ao Brasil depois de 12 anos para apresentar o show em que relembra o álbum Jagged Little Pill, lançado há 25 anos. Nele, a cantora lançou hits como Ironic e You Oughta Know. Esse será o único show que Alanis fará na América Latina.

(14/11), 3ª, 21h.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Ingressos esgotados

Ateez

A boy band sul-coreana de k-pop vem ao Brasil pela primeira vez. Os oito integrantes estão rodando o mundo é The Fellowship: Break the Wall.

(26/8), sáb., 18h.

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

R$ 390/R$ 990

Calum Scott

O cantor britânico, que esteve no Brasil uma única vez, em 2016, quando cantou ao lado de Ivete Sangalo, faz seu primeiro show solo por aqui. Ele trará a turnê Bridge, que inclui músicas como You Are the Reason e Biblical.

25/8, 6ª, 21h

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida.

R$ 440/R$ 600

Colbie Caillat

A cantora e compositora americana de folk volta ao País após oito anos com a turnê comemorativa de 15 anos do álbum Coco, que marcou sua estreia no mercado fonográfico. Nele, estão músicas como Bubbly, Magic e Midnight Bottle.

(7/12), 5ª, 21h.

Vibra. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida.

R$ 220/R$600

Ghost

A banda de hard core, surgida na Suécia, vem ao Brasil com a turnê Re-Imperatour. Serão dois shows, mas apenas o do dia 20 de setembro, o show extra, ainda tem ingressos disponíveis. A abertura ficará por conta da banda brasileira de death metal Crypta.

20/9, 4ª, 21h.

Espaço das Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

R$ 370/R$ 650

GP Week

Dentro do festival ligado ao Grande Prêmio de Fórmula 1, se apresentam nomes do pop e da música eletrônica mundial, entre eles, Machine Gun Kelly, Swedish House Mafia, Halsey e JXDN.

4/11, sáb., 12h30

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

R$ 390/R$ 1.190

Lynyrd Skynyrd

Com mais de 50 anos de carreira, o grupo, que já lançou mais de 60 álbuns, o grupo de rock/country tem hits como Sweet Home Alabama, Simple Man e Free Bird. Essa será a primeira vez que a banda se apresentará na capital paulistana.

22/9. 6ª, 22h

Espaço das Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

R$ 255/R$ 390

Morrissey

O ex-vocalista da banda The Smiths apresentará a turnê 40 anos de Morrissey, em que canta desde as músicas do início da carreira, com o The Smiths, até seus últimos lançamentos. A última vez que o cantor esteve por aqui foi em 2018.

Espaço das Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

27/9, 4ª, 21h

R$ 400/R$ 850

P1Harmony

O grupo sul-coreano de K-pop, criado em 2020, faz sua primeira turnê pela América Latina, com parada no Brasil. Entre os hits que eles já emplacaram estão Do It Like This e Siren.

21/7, 6ª, 21h.

Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Vila Cruzeiro.

R$ 340/R$ 490

Rawl Alejandro

Também conhecido por ser namorado da cantora Rosalía, o cantor e compositor porto-riquenho, um dos expoentes do reggaeton atual, apresenta a turnê Saturno World, baseada no álbum lançado em janeiro deste ano.

2/11, 5ª, 21h

Vibra São Paulo. Av. das Nações Unidas, 17.955, V. Almeida.

R$ 120/R$ 680

Uma das turnês mais aguardadas pelos fãs brasileiros, a Soy Rebelde Tour terá seis datas em São Paulo, todas com ingressos já esgotados. Essa é a oitava vez que a banda faz shows no Brasil - um fenômeno entre os adolescentes.

12/11, dom. e 13/11, 2ª, 20h

Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1 , Morumbi

Ingressos esgotados

16, 17,18, 19/11, 5ª a dom., 20h

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705 , Água Branca

Ingressos esgotados

Red Hot Chili Peppers

Apresentação da banda Red Hot Chili Peppers no palco Bud, no primeiro dia do Lollapalooza Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

A banda icônica nos anos 1990, de sucessos como Californication, traz para o Brasil a turnê Unlimited Love. Serão os primeiros shows da banda no País desde o retorno do guitarrista John Frusciante.

(10/11), 6ª, 21h

Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi

R$440/R$880

A primeira edição do projeto Legends in Concert vai juntar o astro britânico, de sucessos como I Don’t Want to Talk About It e Sailling, e a cantora brasileira para uma apresentação inédita.

30/9, sáb., 21h

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

R$ 320/R$ 720

O músico inglês, que fez parte do lendário grupo Pink Floyd, traz ao País sua turnê de despedida dos palcos. Batizada de This is Not a Drill, em que reúne seus principais hits de carreira solo e dos tempos de banda.

11/11, sáb. (ingressos esgotados), 20h; e 12/11, dom., 20h

R$320/R$ 1.190

Steve Hackett

O guitarrista da fase clássica da banda britânica de rock Genesis faz show em que toca as músicas do álbum Seconds Out, lançado pela Genesis no ano de 1977.

20/8, dom., 20h.

Espaço das Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda.

R$ 120/R$ 280

FILE - Taylor Swift durante apresentação nos Estados Unidos Foto: Ashley Landis/AP Photo

A cantora americana traz ao Brasil a turnê The Eras Tour, atual fenômeno pop mundial. A cantora Sabrina Carpenter fará o show de abertura

24,25 e 26/11, 6ª a dom., 19h30

Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca.

Ingressos esgotados

The Town

O cantor Bruno Mars é uma das atrações do The Town, em setembro Foto: Mario Anzuoni/Reuters

O festival, da mesma produtora do Rock in Rio, estreia neste ano. Entre as atrações estão Post Malone e Demi Lovato (2/9), Bruno Mars e Alok (3/9), Maroon 5 e Ludmilla (7/9), Foo Fighters e Queens of the Stone Age (9/9) e H.E.R e Iza (10/9).

2, 3, 7, 9 e 10/9

Autódromo de Interlagos

Av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos

Ingressos disponíveis apenas para os dias 2 e 7/9