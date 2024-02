Super Bowl 2024: Saiba quais são as atrações do show de intervalo e como assistir

Ele já se apresentou no evento em 2011 como convidado durante o show do Black Eyed Peas. Desta vez, Usher retorna ao palco do Super Bowl com um espetáculo que promete homenagear os influentes artistas negros do R&B que moldaram sua carreira.

Além da participação de Usher, o evento contará com a presença de Reba McEntire, que interpretará o hino nacional americano, trazendo sua consagrada voz do country para o início do jogo.