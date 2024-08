Taylor Swift fala pela primeira vez sobre tentativa de ataque terrorista em Viena: ‘Foi devastador’

Nesta quarta-feira, 21, a cantora Taylor Swift falou pela primeira vez sobre sobre o complô frustrado para atacar três shows que ela faria em Viena, na Áustria, no início de agosto. Em uma postagem em sua conta do Instagram por ocasião da conclusão da etapa europeia da turnê The Eras Tour, Taylor abordou a tentativa de atentado terrorista que a fez cancelar as três apresentações na cidade.

“Ter nossos shows em Viena cancelados foi devastador. O motivo dos cancelamentos me encheu de um novo sentido de medo, e uma quantidade tremenda de culpa porque muitas pessoas haviam planejado ir àqueles shows. Mas também estive tão grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos de luto por apresentações e não por vidas”, escreveu a cantora.

Taylor Swift com a "The Eras Tour" no Brasil. Foto: Taba Benedicto/Estadão

"Ter nossos shows em Viena cancelados foi devastador. O motivo dos cancelamentos me encheu de um novo sentido de medo, e uma quantidade tremenda de culpa porque muitas pessoas haviam planejado ir àqueles shows. Mas também estive tão grata às autoridades porque, graças a elas, estávamos de luto por apresentações e não por vidas", escreveu a cantora.

Taylor também afirmou que foi "encorajada pelo amor e união" que viu nos fãs e que esperou o momento certo de se manifestar sobre o episódio justamente para não colocar em risco seus admiradores que iriam assistir suas apresentações em outras cidades de Europa, sobretudo em Londres. "Vou ser bem clara: não vou falar publicamente sobre algo se achar que isso pode provocar aqueles que desejam fazer mal aos fãs que vêm aos meus shows. Em casos como este, "silêncio" na verdade significa mostrar contenção e esperar para se expressar no momento certo. Minha prioridade era terminar nossa turnê europeia com segurança, e é com grande alívio que posso dizer que conseguimos isso", reforçou.

As autoridades austríacas prederam três jovens acusados de planejar os atentados que seriam praticados nos shows de Taylor que teria início no dia 8 de agosto.

O principal suspeito é um homem de 19 anos que foi radicalizado online e jurou lealdade ao Estado Islâmico, disse, na ocasião, Franz Ruf, chefe da segurança pública da Áustria. De acordo com a confissão dos suspeito, o plano era matar o maior número de pessoas usando explosivos.

Apesar dos desafios enfrentados, Taylor Swift encerrou a etapa europeia da turnê em Londres com participações especiais, como Ed Sheeran, Florence Welch e Jack Antonoff. “A energia naquele estádio era como o maior abraço de urso de 92.000 pessoas todas as noites,” relembrou a cantora, emocionada.

Agora, Taylor Swift e sua equipe fazem pausa para descanso antes de retomar a turnê em outubro. Até lá, a artista deixa uma mensagem de agradecimento aos fãs que a acompanharam nessa jornada: “Obrigada pela aventura de uma vida. Que ela continue.”

Com a The Eras Tour, Taylor Swift solidificou ainda mais seu status como uma das maiores artistas da atualidade, A turnê, que começou em 17 de março de 2023, passou por quatro continentes, incluindo América do Norte, América Latina, Ásia-Pacífico e Europa. Com um total de 149 apresentações programadas, a The Eras Tour tem seu encerramento previsto para 8 de dezembro de 2024, em Vancouver, Canadá.

The Eras Tour teve seu capítulo mais trágico no Brasil, no show no Rio de Janeiro, em 17 de novembro. A fã Ana Clara Benevides, de 23 anos, morreu devido à exaustão térmica causada pelo intenso calor no Estádio do Engenhão, onde a sensação térmica chegou a 60 graus. O incidente abalou profundamente a artista e seus fãs.

Leia a publicação de Taylor Swift na íntegra

“Em resumo: Encerramos oficialmente a etapa europeia da The Eras Tour. Com ela, vieram as plateias mais apaixonadas para as quais já toquei, novas tradições no show e uma era completamente nova adicionada. Foi um ritmo mais acelerado do que já havíamos feito antes, e estou tão orgulhosa da minha equipe e dos colegas de performance por serem capazes de realizar esse show fisicamente e montar nosso palco enorme, desmontá-lo e criar magia com tão poucos dias entre recuperação e viagem. Eles são as pessoas mais impressionantes que conheço, e sou muito sortuda por terem dedicado seu tempo, energia e expertise à The Eras Tour.

Subir ao palco em Londres foi uma montanha-russa de emoções. Ter que cancelar nossos shows em Viena foi devastador. A razão para os cancelamentos me encheu de um novo senso de medo e de uma imensa culpa, porque tantas pessoas tinham planejado assistir a esses shows. Mas também fiquei muito grata às autoridades, porque graças a elas, estávamos lamentando concertos e não vidas. Fiquei comovida pelo amor e pela união que vi nos fãs que se uniram. Decidi que toda a minha energia precisava ser direcionada para ajudar a proteger as quase meio milhão de pessoas que vieram ver os shows em Londres. Minha equipe e eu trabalhamos de mãos dadas com o pessoal do estádio e as autoridades britânicas todos os dias com esse objetivo, e quero agradecê-los por tudo o que fizeram por nós. Deixe-me ser bem clara: não vou falar publicamente sobre algo se achar que isso pode provocar aqueles que desejam fazer mal aos fãs que vêm aos meus shows. Em casos como este, "silêncio" na verdade significa mostrar contenção e esperar para se expressar no momento certo. Minha prioridade era terminar nossa turnê europeia com segurança, e é com grande alívio que posso dizer que conseguimos isso. E então Londres pareceu uma bela sequência de sonhos. Todas as cinco plateias no Wembley Stadium estavam repletas de paixão, alegria e exuberância. A energia naquele estádio era como o maior abraço de urso de 92.000 pessoas todas as noites, e isso me trouxe de volta a um lugar de calma despreocupada lá em cima.

Tivemos algumas performances surpresa ÉPICAS dos meus amigos de longa data Ed Sheeran, Florence and The Machine, Jack Antonoff. Cantar 'Florida!!!' com a Flo pela primeira vez foi inesquecível, e o Ed me levou de volta às nossas memórias da Red Tour. Foi a honra mais estonteante se tornar a primeira artista solo a tocar em Wembley 8 vezes em uma turnê. Aos fãs que nos viram neste verão, vocês sempre terão o lugar mais brilhante nas minhas memórias. Vocês foram um sonho para se apresentar, dançar e compartilhar esses momentos mágicos. Nos veremos todos novamente quando retomarmos a The Eras Tour em outubro, mas por enquanto, vamos tirar um descanso mais que necessário. Obrigada pela aventura de uma vida. Que ela continue".

Tivemos algumas performances surpresa ÉPICAS dos meus amigos de longa data Ed Sheeran, Florence and The Machine, Jack Antonoff. Cantar ‘Florida!!!’ com a Flo pela primeira vez foi inesquecível, e o Ed me levou de volta às nossas memórias da Red Tour. Foi a honra mais estonteante se tornar a primeira artista solo a tocar em Wembley 8 vezes em uma turnê. Aos fãs que nos viram neste verão, vocês sempre terão o lugar mais brilhante nas minhas memórias. Vocês foram um sonho para se apresentar, dançar e compartilhar esses momentos mágicos. Nos veremos todos novamente quando retomarmos a The Eras Tour em outubro, mas por enquanto, vamos tirar um descanso mais que necessário. Obrigada pela aventura de uma vida. Que ela continue”.