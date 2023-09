The Town: show de luzes anunciado com pompa acaba em anticlímax e gritos por ‘Demi’; leia análise

Planejado para ser um grande momento do primeiro dia do The Town, o show de luzes que começou no palco Skyline por volta das 20h20 deste sábado, 2, não empolgou a plateia, que assistiu à confusa apresentação de Ney Matogrosso sob a forte chuva que caía na Cidade da Música, em Interlagos.

100 mil pulseiras se acenderam ao mesmo tempo no The Town Foto: Reprodução/Multishow

Para relembrar a abertura do primeiro Rock in Rio, Ney cantou América do Sul, canção com a qual ele abriu o festival carioca daquele ano. O cantor parecia inseguro com o figurino, que remetia a um pássaro, com o frio e com o palco molhado. Além disso, a música, sucesso de seu disco Água do Céu - Pássaro, de 1975, há tempos não estava em seu repertório.

Durante a apresentação do cantor, as pulseiras distribuídas para o público do festival, algo difundido pela banda Coldplay, piscaram luzes coloridas de maneira bastante tímida. No céu, uma rápida queima de fogos que não empolgou ninguém.

Sem entender nada, o público já posicionado para ver uma das grandes atrações da noite, a cantora americana Demi Lovato, começou a gritar “Demi, Demi, Demi”.

O momento deve ficar marcado como o grande anticlímax da primeira edição do The Town. Momentos históricos não devem ser reproduzidos, sobretudo de forma desatenciosa.

Entenda o show de luzes no show de Ney Matogrosso

O estreante festival contou com uma novidade: milhares de pulseiras multicoloridas distribuídas ao público, que acenderam ao mesmo tempo. Neste sábado, 2, os 100 mil acessórios se iluminaram perto das 20h, criando um efeito visual impressionante. O momento foi acompanhado de uma apresentação especial de América do Sul, cantada por Ney Matogrosso.

A ideia da ação foi de homenagear o primeiro Rock in Rio, quando a plateia também foi iluminada. Na ocasião, o festival foi aberto com a voz de Ney, que voltou aos palcos do The Town no momento que as pulseiras se acenderam.

Esse tipo de pulseira, capaz de emitir luzes multicoloridas quando acionada à distância, ficou popular ao ser distribuído nas turnês do Coldplay. Os acessórios do The Town ficaram iluminados por 10 minutos em todo o festival. Houve ainda 6,3 mil spots de luz, além de mil metros quadrados de LED.

