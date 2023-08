The Town: veja datas, shows, programação, horários, ingressos, como chegar e tudo sobre o festival

Esta é a primeira edição do festival que deve se tornar uma espécie de Rock in Rio em São Paulo. Os shows serão dias 2, 3 de setembro (sábado e domingo) e 7, 9 e 10 de setembro (quinta do feriado, sábado e domingo), no Autódromo de Interlagos, zona sul de São Paulo.

Ilustração da Cidade da Música Foto: The Town

A abertura dos portões será às 14h e o encerramento das atividades, às 2h. A ideia é fazê-lo em anos alternados ao evento do Rio. Um ano de The Town, outro de Rock in Rio. Post Malone, Bruno Mars, Foo Fighters e Maroon 5 são as atrações principais desta edição inaugural.

Ainda há ingressos para o The Town?

Sim, para alguns dias. Como a atualização dessas informações é muito dinâmica, é preciso entrar no site de venda de ingressos (ticketmaster.com) para checar os dias que ainda podem ter entradas. Os valores são de R$ 407, 50 (meia entrada) e R$ 815 (inteira).

Os que já compraram ingressos, precisam ativá-los no celular. Basta entrar na conta pessoal do site da Ticketmaster e ir para “meus pedidos”. É ali que eles são validados. Logo depois, basta baixar o app do Quentro para encontrar os ingressos. São eles que deverão ser mostrados na hora da entrada.

Como chegar ao The Town?

Da estação de trem Autódromo até a entrada do festival, só serão 8 minutos de caminhada. Para isso, algumas ruas no entorno do Autódromo serão bloqueadas.

A operação pensada pela produção em parceria com a prefeitura e o governo de São Paulo foi para priorizar a chegada das pessoas que optarem pelo transporte público. Em entrevista ao Estadão, o governador Tarcísio de Freitas chegou a afirmar que seria melhor que todos fossem de trem. “Quem for de carro vai acabar ficando nos bloqueios”, disse. De qualquer forma, aqui vai um guia resumido sobre os serviços de locomoção que estarão disponíveis:

O esquema especial de transportes vai funcionar 24 horas. Todas as linhas do metrô e trem estarão abertas o tempo todo.

As linhas 8 e 9 vão contar com um serviço especial expresso e semiexpresso. Trens exclusivos, com ida e volta para estações específicas em horários pré-determinados, terão embarque separado dos serviços regulares e tempo de viagem reduzido. Para esse serviço, é preciso comprar um bilhete especial por meio dos canais oficiais da ViaMobilidade das linhas 8 e 9.

Veja aqui mais informações sobre o acesso ao festival





Imagem feita durante a montagem do festival Foto: Tiago Queiroz

Quanto vai custar o chope e a comida no The Town?

Para beber:

Um copo de chope de 400 ml sai por R$ 18 com o copo. A partir do segundo pedido, o preço cai para R$ 15. Há um serviço de vendas antecipadas pelo aplicativo do The Town. Os preços são os mesmos.

Veja aqui mais informações sobre a compra de chope antecipada

Para comer:

Além de restaurantes como McDonald’s, o festival terá tendas com a venda de hambúrgueres e snacks. No espaço Market Square, de cenografia inspirada no Mercado Municipal, os pratos assinados pelo chef Alex Atala homenageiam os bairros de São Paulo.

O Market Square vai abrigar espaços gastronômicas que farão homenagens as bairros da Mooca, Liberdade, Pinheiros e Vila Madalena, com refeições de influência italiana e oriental.

A marca de comidas veganas Incrível! vai estar presente também. Na outra extremidade, a churrascaria Dickey’s Barbecue Pit, especializada em carne defumada, terá outro estande. E vai haver ainda espaços das marcas Ribs On The Barbecue e Brisket.

Qual é a previsão do tempo para o The Town?

Há riscos de chuva em pelo menos dois dias de festival. Segundo as informações da agência Climatempo, a previsão para os dias de The Town está assim

Dia 2

Não chove, e aparece o sol com algumas nuvens

Mínima de 14º

Máxima de 28º

Dia 3

Sol e aumento de nuvens de manhã

Pancadas de chuva à tarde e à noite

Mínima de 17

Máxima de 29

Dia 7

Sol e aumento de nuvens de manhã

Pancadas de chuva à tarde e à noite

Mínima de 20º

Máxima de 28º

Dia 9

O tempo fica nublado

Mínima de 20º

Máxima de 25º

Dia 10

O tempo fica nublado

Mínima de 20º

Máxima de 26º





Um dos palcos principais do The Town Foto: Tiago Queiroz





O que não pode levar no The Town?

Atenção para o que não deve ser levado ao festival. A revista costuma ser rigorosa: objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, pasta ou escova de dente); substâncias inflamáveis, corrosivas, garrafas, copos térmicos, latas e embalagens duras e com tampa (do tipo tupperware). E também não entram capacetes, armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês e canivetes – tudo óbvio, mas é bom lembrar), cadeiras, banquinho e guarda-sol.

Como assistir ao The Town pela TV ao vivo

A transmissão do evento vai ficar por conta dos canais da Globo: Multishow, Canal Bis, Globoplay e TV Globo, que se preparam para realizar uma cobertura multiplataforma e integrada

Quem vai tocar no The Town?

Os shows serão feitos em nove grandes espaços, seis palcos e uma cenografia inspirada em ícones da arquitetura paulistana. Os ritmos serão bem diversos, e vão do jazz ao rock, do hip-hop ao blues, do pop ao heavy metal, passando pela MPB. Os artistas que farão os principais shows são Post Malone, Demi Lovato, Bruno Mars, Maroon 5, Foo Fighters, Yeah Yeah Yeahs, Pitty e H.E.R.

Como serão os palcos do The Town

Diferentemente do Lollapalooza, o outro festival que ocupa o mesmo espaço, no Autódromo de Interlagos, o The Town terá seis palcos (e não cinco) e um espaço útil de 30 mil metros quadrados a mais. Haverá brinquedos (tirolesa, montanha russa e roda gigante), como no Rio,





Quais são os horários dos shows?

A lista completa de todos os shows, dos maiores para os menores, ficou assim:

Dia 2 de setembro

Palco Skyline

23h - Post Malone

20h25 - Demi Lovato

18h15 - Iggy Azalea

16h05 - MC Hariel com MC Ryan SP e MC Cabelinho

Palco The One

21h45 - Racionais MC’s & Orquestra Sinfônica de Heliópolis

19h20 - Criolo convida Planet Hemp

17h10 - Orochi convida Azzy

15h - Tasha & Tracie convida Karol Conka

Palco Factory

22h - Teto

20h - Kayblack

18h - Caio Luccas

16h - Urias

Palco SP Square

20h30 - Esperanza Spalding

18h30 - Hermeto Pascoal

16h30 - São Paulo Big Band convida Alma Thomas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Batekoo aka Freshprincedabahia x Jujuzl Ujuzl x Kiara X Mirands

21h25 - Tropkillaz “10 Anos”

19h50 - Osgemeos, “Uma Experiência”

18h05 - Deekapz x Vhoor

16h35 - Klean vs Klap

15h05 - Forro red light e o baile encanado (com Mestre Nico, Ella Voa e Furmiga Dub)

Dia 3 de setembro

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - Bebe Rexha

18h15 - Alok

16h05 - Luisa Sonza

Palco The One

21h45 - Seu Jorge

19h20 - Leon Bridges

17h10 - Ney Matogrosso

15h - Matuê convida O Nordeste

Palco Factory

22h - Luccas Carlos

20h - Wiu

18h - Veigh

16h - Lia Clark

Palco São Paulo Square

20h30 - Esperanza Spalding

18h30 - Jonathan Ferr

16h30 - São Paulo Big Band convida Annalu & Kynniew

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Carlos Capslock Showcase Aka Belisa X Stroka X Tessuto

21h25- Ellen Allien X Badsista

19h50 - Paul Kalkbrenner Live

18h05 - Vitalic

16h35 - Noporn Live

15h05 - Carlos Do Complexo Vs Rhr Live

Dia 7 de setembro

Palco Skyline

23h - Maroon 5

20h25 - The Chainsmokers

16h05 - Ludmilla

Palco The One

21h45 - Ne-Yo

19h20 -Masego

17h10 - Angelique Kidjo

15h - Maria Rita

Palco Factory

22h - Marvvilla

20h - Afrocidade

18h - Larissa Luz

16h - Hodari

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Ivan Lins

16h30 - São Paulo Big Band convida Paula Lima

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Gop Tun Vs 28room+ Diogo Strausz Live Feat Julia Mestre

21h25 - Shermanology

19h50 - Kerri Chandler Live

18h05 - Natasha Diggs Live Horn

16h35 - L_cio Plants Live

15h05 - Afterclapp x Shigara x Xaxim

Dia 9 de setembro

Palco Skyline

23h - Foo Fighters

20h25 - yeah yeah yeahs

18h15 - Garbage

16h05 - Pitty

Palco The One

21h45 - Wet Leg

19h20 - Barão Vermelho convida Samuel Rosa

17h10 - Detonautas

15h - Terno o Rei convida Mahmund e Fernanda Takai

Palco Factory

22h - MC Don Juan

20h - Yunk Vino

18h - Mc Dricka

16h - Grag Queen

Palco São Paulo Square

20h30 - Stanley Jordan

18h30 - Hamilton de Holanda

16h30 - São Paulo Big Band convida Vanessa Moreno e Ana Cañas

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Mamba Negra Showcase Feat Cashu + Paulete Lindacelva + Valentina Luz

21h25 - Badsista, Malka, Venus Aka Gueto Elegance Feat Marina Lima

19h50 - Inner City Live Bonus Set Kevin Saunderson

18h05 - Renato Cohen Live

16h35 - Aerea Live

15h05 - Kenya20hz Apresenta Chaos Sonora

Dia 10 de setembro

Palco Skyline

23h - Bruno Mars

20h25 - H.E.R.

18h15 - Kim Petras

16h05 - Iza

Palco The One

21h45 - Jão

19h20 - Gloria Groove

17h10 - Pabllo Vittar convida Liniker e Jup do Bairro

15h - Marina Sena canta Gal Costa

Palco Factory

22h - Xênia França

20h - Tassia Reis

18h - Cynthia Luz

16h - N.I.N.A

Palco São Paulo Square

20h30 - Richard Bona

18h30 - Banda Mantiqueira & Mônica Salmaso

16h30 - São Paulo Big Band convida Luciana Melo e Jesuton

15h - São Paulo Big Band

Palco New Dance Order

23h30 - Oddjs Aka Davis x Vermelho x Zopelar

21h25 - Darren Emerson & Gui Boratto Live

19h50 - Crazy P Soundsystem

18h05 - Lion Babe

16h35 - Paradise Guerrilla

15h05 - Dj Mau Mau B2b Etcetera

