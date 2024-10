Xuxa fez um show durante o intervalo do Futebol da Esperança (parte dos eventos da campanha Criança Esperança, promovida pela Globo neste fim de semana) no fim da tarde deste domingo, 13, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com músicas nostálgicas para quem foi criança (ou teve convivência com alguma) nos anos 1980 e 1990, a apresentadora voltou ao passado para aproveitar o convite feito nessa boa fase de sua carreira e animar o público que foi assistir ao jogo beneficente.

Show de Xuxa ao lado de 'paquitas' na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, durante o 'Futebol da Esperança' exibido pela TV Globo em 13 de outubro de 2024 Foto: Reprodução de 'Futebol da Esperança' (2024)/TV Globo

PUBLICIDADE Foram quatro músicas apresentadas em menos de 15 minutos, ao estilo do tradicional show do intervalo do Super Bowl [a final da NFL nos Estados Unidos], com um palco montado às pressas e curta duração. O cenário, inclusive, era todo branco e sem grandes detalhes aparentes. Como complemento, houve algumas inserções gráficas digitais na transmissão pela TV, além de uma menção ao meme “Que Xou da Xuxa É Esse?” no começo.

Show de Xuxa ao lado de 'paquitas' na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, durante o 'Futebol da Esperança' exibido pela TV Globo em 13 de outubro de 2024 Foto: Reprodução de 'Futebol da Esperança' (2024)/TV Globo

Show de Xuxa ao lado de 'paquitas' na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, durante o 'Futebol da Esperança' exibido pela TV Globo em 13 de outubro de 2024 Foto: Reprodução de 'Futebol da Esperança' (2024)/TV Globo

Um vídeo com dançarinos que subiriam ao palco caracterizados como ‘paquitas’ e ‘paquitos’ foi exibido, culminando com a entrada no estádio. Xuxa veio logo atrás, usando um look mesclava detalhes transparentes e prateados, além de um adereço repleto de plásticos coloridos nas costas, como se fosse um pavão.

A abertura ficou com Doce Mel. Na sequência, as ajudantes retiraram o detalhe colorido às pressas, substituindo-o por outro metálico e repleto de luzes brancas piscantes. Tudo muito chamativo. A cantora fez um discurso pedindo doações enquanto o grupo de dançarinas não parava de se mexer de forma bizarra em seu entorno.

“Oi gente! Sejam bem-vindos! Muito obrigada pela presença de todos vocês. É sempre uma grande honra participar de qualquer evento que seja ligado ao Criança Esperança”, disse.

Publicidade

Na sequência, veio Lua de Cristal, com a introdução cantada por uma voz infantil gravada. No meio da música, a apresentadora incluiu algumas frases clichês, como “Não deixem de sonhar e acreditem sempre nos sonhos de vocês!”.

“Posso fazer um pedido para vocês? Olha só, tenho uma música que é assim: ‘Tã-nã-nã-nã-nã!’ [a plateia concluiu com ‘Hey!’]”, prosseguiu, dando início ao clássico Ilariê. Logo depois, veio Tindolelê.

Após um discurso de agradecimento, ela fez reverência e acenou em despedida ao público ao lado das ‘paquitas’ e saiu ao som de Bejinho, Beijinho, Tchau, Tchau no sistema de som. Ao longo do show, também houve uso de serpentinas gigantes, sinalizadores e outros artifícios visuais e sonoros. Na saída, Xuxa foi entrevistada por Roger, comentarista da Globo, mas uma falha no som prejudicou parte da transmissão.

Assista a vídeos com trechos do show de Xuxa na Neo Química Arena abaixo:

Show de Xuxa ao lado de 'paquitas' na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, durante o 'Futebol da Esperança' exibido pela TV Globo em 13 de outubro de 2024 Foto: Reprodução de 'Futebol da Esperança' (2024)/TV Globo

Show de Xuxa ao lado de 'paquitas' na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, durante o 'Futebol da Esperança' exibido pela TV Globo em 13 de outubro de 2024 Foto: Reprodução de 'Futebol da Esperança' (2024)/TV Globo

Show de Xuxa ao lado de 'paquitas' na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo, durante o 'Futebol da Esperança' exibido pela TV Globo em 13 de outubro de 2024 Foto: Reprodução de 'Futebol da Esperança' (2024)/TV Globo