A desconfiança é mortal numa democracia, pois a vida igualitária é árdua e depende de um sério compromisso com a balança e a venda da impessoalidade na simbolização mais do que apropriada da Justiça. Ela é fruto de um distanciamento dos particularismos que governam o universo da casa. A passagem ou integração da casa com a rua, do Estado com o governo, é crucial para a completa institucionalização da igualdade no Brasil.

Além disso, as fraudes são graduadas. Roubar um celular tem consequências mais severas do que “manipular” ou “maquiar” um orçamento a que ninguém tem acesso. Como os pecados, as fraudes são relativizadas. Feitas por companheiros ou lidas como espertezas são englobadas numa “ética de malandragem” cujo paradigma é Pedro Malasartes e Macunaíma e, assim, perdoadas.